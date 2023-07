Kedd este már Maszkura és a Tücsökraj, valamint Magna Cum Laude koncerteken bulizhattak az első táborlakók Tusványoson, szerda délelőtt pedig már a hivatalos megnyitóval indult a nap. A megnyitón Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere, és Popa Ilona, Tusványos erdélyi főszervezője köszöntötte az érdeklődőket és a táborozókat.

Az idei Tusványos mottója: "A béke ideje".

Potápi Árpád János a megújult Lőrincz Csaba sátorban tartott megnyitón úgy fogalmazott:

A béke ideje van, a magyarság számára nincs más alternatíva, éljünk akár Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a világ bármely pontján.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár az orosz-ukrán háború kapcsán a kárpátaljai magyar közösség fizikai megmaradásának fontosságát hangsúlyozta. Elmondta:

2023-ban ugyanazok az események játszódnak le, mint a második világháború után vagy a délvidéki háború során. Magyarok tízezreinek kellett elhagyniük a szülőföldjét, és élnie száműzetésben Magyarországon vagy a világ más tájain.

Semmi más bűnük nincs, mint hogy magyarok

– jegyezte meg. Kiállt amellett, hogy minél előbb legyen fegyverszünet és béke. Reményét fejezte, hogy sikerül a realitás és a józan ész jegyében erről mindenkit meggyőzni. Erre kell rábírni a világot – húzta alá.

Potápi Árpád János az elmúlt 12-13 év legfontosabb eredményének nevezte, hogy a nemzeti összetartozás élményét sikerült megerősíteni. Az elmúlt időszak erőfeszítéseinek köszönhetően egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni a kultúra, az oktatás és sport területén egyaránt. Kiemelte:

Tusványos nem csupán közéleti-politikai fórum, hanem Erdély és a Kárpát-medence életében is egy rendkívül fontos kulturális rendezvény. Nincs olyan meghatározó személy, aki az egy hét során ne fordult vagy fordulna meg Tusnádfürdőn. Olyan találkozások, beszélgetések részesei lehetnek, amelyek sokszor visszaköszönnek a kormány politikájában is. Ez így volt az elmúlt 32 év során, és remélhetőleg így lesz a jövőben is.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Tusványos a béke szigete 1990 óta, azóta vannak olyan alapvető értékek, amelyekre büszkék, amelyeket nem akarnak elengedni.

Ezeket az eszményeket és értékeket nem akarják elengedni, és amikor idejönnek, kicsit vissza is repülnek 1989-90-be. Életük meghatározó élménye volt az az eufória, a szabadság élménye, amit akkor átéltek, amit itt évről évre megtapasztalhatnak – mondta.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor több mint 3 évtizede minden évben júliusban nyitja meg kapuit, csupán egyszer, a koronavírus-járvány miatt maradt el, és valóban elmondható: Tusványoson béke van.

Ahogy a szervezők írják:

Békésen beszélget az előadó a kisebbségről, véleményt nyilvánít a társadalmi kérdésekről, elmondja a mindennapjainkat meghatározó problémákat. Békésen vitázik rövidnadrágban, gumicsizmában a politikus a nemzetpolitikai kérdésekben, tudja ő is, hogy Tusványos a világ közepe, a mi időnk. És azt is, hogy a vita előrevisz, békét teremt. Tusványoson béke van, mert több, mint egy fesztivál. Több mint egy szabadegyetem. Biztos pont. Békét ad a találkozás, az önfeledt szórakozás, a hideg sör, az üdítő árnyék, a fenyves illata, az ölelés, a zene, a hajnali csend, a hegyeket eltakaró leszállt köd.

A megnyitón Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke megjegyezte,

Tusványos több mint egy szabadegyetem és több mint egy fesztivál.

És láthatjuk: a kerekasztal-beszélgetések, előadások, koncertek mellett filmvetítés, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, táncház is várja az érdeklődőket. Toró T. Tibor azt is felidézte, hogy az elmúlt három évtizedben kinőtték Bálványost, átköltöztek Tusnádfürdőre, de az a szándék, hogy az induláskor választott és felmutatott értékeket megőrizzék, továbbra is megmaradt. A szervezők ennek jegyében választják ki minden évben a fesztivál mottóját - mondta.

Tusványos minden évben üzen, idén a béke idejével üzen

- hangsúlyozta. Hozzátette: mindezt olyan időkben, amikor a párbeszédet sok esetben a párhuzamos politikai dialógusok váltják fel, és amikor úgy látszik, hogy a pártérdek felülírja a nemzeti érdeket.

Olyan időkben, amikor a magyar kártya még mindig aduász lehet, és "a törzsi ösztönök felkorbácsolásával" zárójelbe lehet tenni minden hasznos és értékes politikát.

Ebben a helyzetben azt üzenik, hogy a béke idejében hisznek. Kitért arra, hogy az együttműködésre, az összefogásra helyezik a hangsúlyt, és Tusványos jó alkalom arra, hogy emellett hitet tegyenek.