A nő és a férfi élettársak, közös gyermekük is van. 2018-ban határozták el, hogy idős vagy szellemileg leépült, de gazdag férfiak pénzét fogják megszerezni. Ehhez a nő elhiteti a férfiakkal, hogy egyedülálló és beléjük szeretett. Ezután az idős férfit magához költözteti fóti házukba és a férfit, mint testvérét mutatja be. Közös életet ígér, eladatják a házát, a pénzt elköltik, aztán a saját házuk melléképületébe költöztetik a mindenéből kiforgatott áldozatukat. Miután a pénzt megszerzik már nem törődnek vele, sőt havi bevételeit is elveszik, és a ház körüli munkák elvégzésére fogják kényszeríteni. A tervüket meg is valósították. Kétszer is. Már a harmadikon dolgoztak, amikor elfogták őket.

Miután mindent jól megterveztek, be is hálóztak egy súlyos májbeteg, önálló életvitelre alkalmatlan férfit, aki elvált és családjával nem tartotta a kapcsolatot. Eladatták a budapesti lakását azzal az ígérettel, hogy cserébe a fóti házából kap tulajdonrészt. A fóti házon azonban több végrehajtási jogot is bejegyeztek, így a felajánlott csere soha nem történt meg.

A férfi végül a páros melléképületében halt meg betegségében.

A páros a következő évben újra lecsapott. Egy mentálisan beteg férfival is ugyanezt tették. Tőle szintén egy budapesti lakást csaltak ki.

A nő hozzá is ment feleségül és a pár időközben született gyermekét és az ő nevére íratták.Áldozatukat ezután házicselédként tartották és még a nyugdíját is elvették. Sőt, vevőként használták fel kocsi adásvételi szerződések megkötésekor azért, hogy ismerőseiknek ne kelljen átírási illetéket fizetniük. Emiatt a férfi ellen szabálysértési eljárás is indult.

A nő 2021-ben még egy férfit megpróbált behálózni, de időközben egy bejelentésre megindult büntetőeljárás miatt már nem járt sikerrel.A páros a két csalással 27.000.000 forintnyi értéket szerzett meg. Most mindkettejük ellen vádat emeltek.