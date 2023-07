Állításával ellentétben nem személyes ügyem Jámbor András és a Szikra Mozgalom körüli pedofil hálózat felderítése, hanem közügy. Jámbor András hiába tagad, és hiába próbálja eltolni magától a felelősséget, a tények önmagukért beszélnek

- közölte Kocsis Máté legújabb bejegyzésében. A Fidesz frakcióvezetője szerint tény, hogy a Szikra Mozgalom egyik tagjának a lakásán 70 ezer pedofil képet és videót találtak.Tény, hogy Jámbor András egyik közvetlen munkatársáról van szó, akivel a képviselő nemcsak több tucat fotón pózol együtt, hanem akit nemrég még egy parlamenti ülésre is meghívott, bizonyítandó, hogy a nővel szoros kapcsolatban áll - tette hozzá.

Tény az is, hogy az ügyben elrendelt házkutatás során közel 300 olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves (!) gyermekek megerőszakolása látható.

Kocsis szerint továbbá tény, hogy az osztrák sajtó már azt is feltárta, hol volt a központja annak a radikális antifa csoportnak, amelynek a Szikra Mozgalom tagjai is aktív résztvevői voltak. Ahogy nem mellékes az sem, hogy ugyanehhez a csoporthoz köthető szélsőbaloldaliak nemrég viperákkal és gumibotokkal vertek véresre ártatlan járókelőket Budapest utcáin.

Most pedig Jámbor András csúsztat, hazudozik, és fideszes lejáratókampányként próbálja meg eladni a sajtóban azt, ami nem más, mint egy súlyos bűncselekményhez kapcsolódó nyomozás.

Jámbor Andrásról és az egész Szikráról megint kiderült, hogy ők azok, akik pedofil bűncselekményt követnek el, ők azok, akik fedezik ezeket a bűnözőket. Hiába mosdatja őket ma a baloldali sajtó, és hiába akarják magukat áldozatnak bemutatni, tények mindenki számára ismertek. Teljesen egyértelmű, hogy Jámbor András bűnrészes ebben a pedofil bűncselekményben - közölte a Fidesz frakcióvezetője.



Kocsis Máté azt is közölte, hogy Józsefváros polgárai háromszor választották polgármesterré és kétszer országgyűlési képviselőjükké. "Soha nem vesztettem el választást, és egy kivételével mindig 50 százalék feletti eredményt értem el. Ez az, amit Jámbor András, a szintén egy pedofil társaságában fotózkodó Pikó András polgármesterrel együtt sem mondhat el magáról" - zárul a bejegyzés.

Nyomozás a gyomorforgató ügyben

Mint arról korábban beszámoltunk, egy feljelentés alapján már vizsgálja a rendőrség, hogy forgathattak-e gyermekek megerőszakolásáról szóló filmeket a Szikra Mozgalom tagjának lakásán. A gyomorforgató ügyről egy osztrák hírportál számolt be, miszerint D. Krisztina otthonában rengeteg pedofil felvétel készülhetett. A hatóságnál tett bejelentést a budapesti Antifa-támadások után napvilágot látott pedofilügy nyomozásához csatolták.

A pedofilügy előzménye a brutális szélsőbaloldali támadásokig vezethető vissza: február közepén legalább tizenöt, zömmel külföldi – német, olasz és görög – szélsőbaloldali radikális

NYOLC JÁRÓKELŐT TÁMADOTT MEG BUDAPEST NÉGY PONTJÁN, BRUTÁLISAN ÖSSZEVERVE ŐKET, NÉHÁNYUKAT SÚLYOSAN MEGSEBESÍTVE.

Az áldozatokat találomra választották ki a katonai jellegű ruházatuk alapján. Valamennyiüknek az volt a „bűne", hogy terepmintás ruhát, fekete bakancsot és dzsekit viseltek, ám ők nem a február 11-i, kitörés napi megemlékezés résztvevői voltak, ahogy azt támadóik feltételezték.

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖZÖSSÉG TAGJA ELLENI ERŐSZAK BŰNTETTE MIATT FOLYTAT BÜNTETŐELJÁRÁST. A BRFK AZ ELSŐ TÁMADÁS UTÁN KÜLÖN NYOMOZÓCSOPORTOT ÁLLÍTOTT ÖSSZE.

A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, gázspray volt náluk. Az embervadászat a hírhedt német szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande módszereivel történt. Ez már csak azért is valószínűsíthető, mert az elfogottak közül a német férfi kapcsolatba hozható a vörös bűnbandával.

A februári támadásokkal összefüggésben egy magyar nőt is elfogtak. A fentebb már említett D. Krisztina egy darabig gyanúsított volt, ám végül nem lehetett bizonyítani, hogy részt vett az embervadászatban, így megszüntették ellene az eljárást.

ELŐTTE MÉG AZONBAN HÁZKUTATÁST TARTOTTAK A NŐNÉL, AZ INTÉZKEDÉSKOR PEDOFIL TARTALMAKAT TALÁLTAK.Csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek megerőszakolása látható.

A lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt is tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek. Ezekhez a felvételekhez ugyanakkor D. Krisztinának nem volt köze, azok élettársa laptopján voltak. A férfit be is idézték a rendőrségre, ám még a gyanúsítotti kihallgatása előtt öngyilkos lett.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az ügyben „12. életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanúja merült fel". A nyomozás jelenleg is folyamatban van, amiben a Tényi-féle feljelentés tartalmát is vizsgálják.

Jámborék importálták az erőszakot

Mint arról korábban beszámoltunk, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője alaposan helyretette Jámbor Andrást, a szélsőbaloldali parlamenti képviselőt, aki korábban többször is mentegette egyik munkatársát, akinek lakásán 70 ezer gyomorforgató pedofil felvételt találtak. Jámbor volt az is, aki behozta Magyarországra a szélsőbaloldali terrormozgalmat, az Antifát, amelynek tagjai magyar embereket vertek össze idén februárban Budapesten. Most Jámbor arra hivatkozva tett közzé szánalmasan provokatív közleményt, hogy állítólag egy kézzel írt levélben megfenyegették. Kocsis Máté emlékeztette Jámbort: a Szikra Mozgalomban lévő elvtársaival Jámborék importálták az erőszakot Magyarországra, és ettől soha nem határolódtak el.