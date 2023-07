A magyar patriotizmus, a hazafiasság érzésének egyre elterjedtebb mivolta egyre több magyar látogatót vonz a Szabadegyetemre, amelynek egyik töretlen célja: őszintén, nyíltan, és kötetlenül beszélgetni a régió, Európa és a világ kulturális, valamint társadalmi átalakulási folyamatait kísérő problémáiról – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint Tusványos a '90-es évektől szimbolikusan is szakítani kívánt a posztkommunizmus nyomorúságával, izgalmas vitáival hozzájárult az európai integrációról vagy a polgári kibontakozásról szóló diskurzushoz is. A szakértő azt is elmondta, szerinte miről beszélhet majd Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson.