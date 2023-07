A tárcavezető a jemeni kollégájával, Ahmad Avad bin Mubarakkal közös sajtótájékoztatóján először is kiemelte, hogy diplomáciatörténeti eseményről van szó, ugyanis még soha nem járt a közel-keleti állam külügyminisztere Magyarországon. "A látogatás kritikus időszakban valósul meg, hiszen ha az elmúlt nyolcvan évet nézem, akkor a globális biztonság most van a legrosszabb formájában, részben a világban dúló fegyveres konfliktusok növekvő száma, másrészt pedig a terrorfenyegetettség globális erősödése miatt" - hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Jemen ezzel a két kihívással egyszerre szembesül, ráadásul a fegyveres konfliktusok a regionális vagy akár a globális kiszélesedés kockázatát is magukban hordozzák, és az illegális migrációs hullámok legfőbb kiváltó okainak számítanak. "Ezért a legfontosabb feladat most az kell legyen a nemzetközi közösség számára, hogy ezeknek a helyi regionális fegyveres konfliktusoknak az összeadódását meg tudjuk akadályozni. Minél több esetben el kell érnünk a békés rendezést" - szögezte le. "Szavakban az Európai Unió itt kiválóan teljesít, mert ha Európán kívüli fegyveres konfliktusokról van szó, akkor mindig rendkívül erőteljesen tudjuk elmondani, hogy a résztvevőknek békés megoldásra kell törekedni" - mondta.

"Érdekes módon most, hogy az európai kontinensen van háború, itt ezt az álláspontot az európai uniós tagországok többsége valójában nem képviseli, és a békés megoldás helyett a háború eszkalációjának veszélyét teremti meg" - tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta: a jelenlegi helyzetben világszintű összefogásra van szükség a terrorszervezetek újraéledő és egyre aktívabb tevékenységével szemben. Mint mondta, amennyiben ezt nem sikerül megállítani, akkor ismét emberek millió vagy akár tízmilliói kényszerülnek elhagyni a hazájukat, és az elhibázott brüsszeli bevándorláspárti politika nyomán ezek a migrációs hullámok általában Európa irányába indulnak meg. "Mivel Európa egyelőre egy biztonsági típusú kihívással sem tud mit kezdeni, ezért nagyjából el tudjuk képzelni, milyen sikerrel tudná felvenni a harcot egy második biztonsági kihívással szemben" - közölte.