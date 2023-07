A politikus elmondta, aktív pártpolitikai tevékenységét 2010-ben hagyta abba, és nem is kíván ezen változtatni a jövőben. Mint emlékeztetett, 2009-2010 körül jutott el oda, hogy azt a munkát, amit addig végzett, más szinten kell folytatnia. Hozzátette azt is, nagy szükség lenne arra, hogy a baloldal választ tudjon adni olyan fontos kérdésekre, mint akár 1956, a nemzet kérdése, de ugyanide lehet sorolni a mai kor feszítő problémáit is, legyen szó migrációról, válságról, a globális gazdaság, a multinacionális nagytőke szerepéről.

Az is nagyon fontos lenne, hogy a baloldalon egy valódi nemzedékváltás valósuljon meg olyan emberek színrelépésével, akik mindezekre a kérdésekre tudnak válaszokat adni. Szili Katalin elmondta azt is, figyelemmel kíséri egykori szocialista vezető politikusok tevékenységét, akik új pártot alapítottak, de azt is megjegyezte, nekik akkor kellett volna a kritikájukat megfogalmazni, akkor kellett volna valamit tenniük, amikor az MSZP vezetésében politizáltak.

