120-szal száguldott, és driftelt egy sofőr Dombóváron, közvetlenül azután, hogy több sört is megivott. Vezetés közben telefonált, és 5 embert is vitt magával a megengedett 4 helyett, biztonsági övet pedig egyikük sem használt. A vezetéstől még az sem tartotta vissza, hogy korábban többször is eltiltották, így jogosítvánnyal sem volt. Végül nem meglepő módon az árokban kötött ki.