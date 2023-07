Egy sopronkőhidai házaspár együtt nevelte a két gyerekét, a 2005-ben született lányukat és a 2012-ben született fiúkat, azonban a szülők kapcsolata 2008-ban megromlott. A férfi fizikailag és lelkileg is gyötörte a családját, a feleségét rendszeresen megverte, aminek általában a gyerekek is a szemtanúi voltak és sírva könyörögtek az apjuknak, hogy fejezze be.Az apa a gyerekeket sem kímélte, rugdosta és nadrágszíjjal verte őket, és amikor az anya a védelmükre kelt, akkor őt is újból megverte. Ezek mellett a gyerekek rendszeresen jártak éhesen óvodába és iskolába és a délutáni felügyeletükről sem gondoskodtak a szülők. A családi terror odáig fajult, hogy 2018 nyarán a gyerekek két hátizsákkal elindultak és „világgá akartak menni", azonban a szomszédok észrevették őket és hazakísérték őket.

A férfi 2015 és 2018 között rendszeresen megerőszakolta a lányát, akit közben veréssel fenyegetett.

Miután fény derült a szörnyűségekre, a gyerekeket állami gondozásba vették. A borzalmak miatt a lelki és erkölcsi fejlődésük súlyosan sérült.

A Győri Törvényszék az apát 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetés és 3 rendbeli kapcsolati erőszak miatt 11 év fegyházbüntetésre ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól ahol gyerekek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, és a szülői felügyeleti jogát a két gyermek vonatkozásában megszüntette.

Az anyát két rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 1 év 7 hónap felfüggesztett börtönre ítélte.

Az ítélet az anya esetében jogerős, azonban a férfi ügyében a védője felmentés miatt, az ügyészség pedig súlyosbítás miatt fellebbezett.