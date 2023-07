Egy sükösdi férfi két hónap alatt összesen 13 alkalommal lopott. Nem válogatott, mindent vitt, amit csak talált, még egy hatástalanított gépfegyvert is.

A 33 éves férfi január végétől kezdve két hónap alatt tizenháromszor tört be házakba Sükösdön, Érsekcsanádon és Jánoshalmán. Többféle módszert használt, volt hogy besurranással, betöréssel, lakatlevágással jutott be. Lopott házakból, garázsokból, tárolókból, pinéből és autóból is.

A tolvaj nem válogatott, lopott benzines láncfűrészt, robogót, számszeríjat, hatástalanított AK-47-es típusú gépfegyvert, horgászfelszerelést, fűkaszát, szerszámkészletet, ékszereket, grillsütőt, az egyik helyen pedig felbontott és megkóstolt több üveg befőttet.

A rendőrök gyorsan rájöttek, hogy a férfi volt a tettes, azonban nem tudták egyből elfogni, mert a tolvaj bujkált, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Pár nappal később sikerült elfogniuk, majd az ellopott tárgyak egy részét visszaadták a tulajdonosoknak.

A rendőrök lopás miatt indítottak eljárást a férfi ellen, amit mostanra befejeztek és vádemelést javasolnak az ügyben.