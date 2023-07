Egy hajléktalan férfi két embert is brutálisan meggyilkolt pár hónap leforgása alatt. Mindkét áldozatát több késszúrással ölte meg egy híd alatt, az elsőt féltékenység, a másodikat pedig egy veszekedés miatt. Az első gyilkosságban egy bűntársa is volt, most mindkettőjük ellen ítélet született.