Előrejelzésünk szerint decemberre már 8,2 százalékra csökkenhet az infláció mértéke, azonban az egy számjegyű tartományt az áremelkedési ütem már novemberben elérheti – mondta megkeresésünkre Molnár Dániel. A Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője szerint a magas infláció mindenkinek fáj, de elsősorban az alacsony jövedelműek helyzetét rontja, ők megtakarítások híján nem tudnak alkalmazkodni a magasabb árakhoz, ezért a társadalmi igazságosság érdekében szükséges volt, hogy a kormányzat aktívan beavatkozzon az infláció letörésébe, mivel ha megvárta volna, hogy a piaci viszonyok rendeződjenek, akkor az a jólét csökkenésével járna. Ezért augusztustól a kötelező akciók mértéke 10-ről 15 százalékra növekszik az áruházakban, amelyeket kiterjesztenek az árstop alól kivont termékekre is. A kötelező akciózás mellett az online árfigyelő rendszer is siker: határozottan csökkentek miatta az árak. A csökkenő árak mellett pedig az is segíti a családokat, hogy augusztus 1-től hideg élelmiszerre is felhasználható a SZÉP-kártya kerete.