Augusztustól a kötelező akciók mértéke 10-ről 15 százalékra növekszik az áruházakban, amelyeket kiterjesztenek az árstop alól kivont termékekre is. A kötelező akciózás mellett az online árfigyelő rendszer is jól vizsgázott: határozottan csökkentek az árak, ami hozzájárult az infláció csökkenéséhez is. A csökkenő árak mellett pedig az is segíti a családokat, hogy augusztus 1-től hideg élelmiszerre is felhasználható a SZÉP-kártya kerete.