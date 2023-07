Egy teherautó sofőrje a 11-es főúton haladt, ahogyan egy busz is, ami óvodásokat vitt. A teherautó többször is büntetőfékezett a busz előtt, végül összeütköztek.

A férfi tavaly áprilisban haladt a teherautójával Szentendrén, majd a 11-es főútra akart besorolni Budapest felé, ahogy más autók is előtte. Ekkor vele egy irányba haladt egy busz, amin 40 óvodás és 5 felnőtt kísérő utazott. A buszos több autóst is beengedett maga elé, a teherautót azonban forgalmi okokból már nem.

A teherautó a busz mögé sorolt be, majd egyből előzi is kezdte, közben pedig végig dudált. Miután megelőzte a buszt, többször is büntetőfékezett előtte, ami miatt a busznak is hirtelen fékeznie kellett. Az utolsó fékezéskor a buszsofőr a gyerekek biztonsága érdekében nem állt meg, hanem nekiment a teherautónak.

A baleset miatt a buszban 300 ezer, míg a teherautóban 100 ezer forintos kár lett. A balesetben nem sérült meg senki, de ez nem a teherautó sofőrjén múlott.

Az ügyészség közúti veszélyeztetés és rongálás miatt emelt vádat a teherautót vezető férfi ellen.