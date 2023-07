Emberemlékezet óta más magyar politikus nem próbálkozott hasonló előadással, a nemzetközi politika mély összefüggéseinek elemzésével – mondta el az Origónak adott interjúban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a miniszterelnök tusványosi beszéde kapcsán. Mráz szerint Orbán Viktor egyedülálló személyiség a magyar politikában, teljesítménye, gondolkodása és tapasztalata is kiemeli a többi szereplő közül. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar baloldal az Európai Unió vagy az ukrajnai háború kapcsán a liberális fősodor közhelyeit szokta puffogtatni, Kína felemelkedéséről, a kétpólusú világrendről vagy az Európai Unió bezárkózásáról a világversenyben nincs mondanivalója. A vezető kifejtette, hogy Orbán Viktor feladatának tartja, hogy a szuverén Magyarország története a következő nemzedékek alatt is folytatódjon.

Évről-évre megszokhattuk, hogy a miniszterelnök Tusványoson egy átfogó geopolitikai képet ad. Kijelenthetjük, hogy ő az egyetlen magyar politikus, aki nemzetközi kitekintésre képes?

Orbán Viktor egyedülálló személyiség a magyar politikában, teljesítménye, gondolkodása és tapasztalata is kiemeli a többi szereplő közül.

Emberemlékezet óta más magyar politikus nem próbálkozott hasonló előadással, a nemzetközi politika mély összefüggéseinek elemzésével.

A magyar baloldal az Európai Unió vagy az ukrajnai háború kapcsán a liberális fősodor közhelyeit szokta puffogtatni, Kína felemelkedéséről, a kétpólusú világrendről vagy az Európai Unió bezárkózásáról a világversenyben nincs mondanivalója. De a nyugati világ egyre több percembernek tűnő politikusa sem próbálkozik már hasonló mélységű előadással.

Többen azt tippelték, hogy akár egy több pontból álló béketervet vázol majd fel, de ez elmaradt. Mi lehet ennek az oka?

Egy miniszterelnöki beszédet sosem szabad összetéveszteni a kívánságműsorokkal. Ennek ellenére volt szó a békéről közvetetten. Egyrészt jelezte a miniszterelnök, hogy magyar kormányfőként tisztában kell lennie hazája méretével és befolyásoló képességével. Arról, hogy az Amerika és a Kína közötti egyensúly eltolódása békésen vagy háborúval kísérve történik-e, nem Magyarország dönt. Másrészt korábban azt is hangsúlyozta, hogy

az ukrajnai béketárgyalások kezdete Washingtontól függ. Így Magyarországnak nem a békeszerződés kitalálása, hanem annak sürgetése a feladata.

Mi volt a miniszterelnök beszédének fő üzenete, és mi adta az idei beszéd különlegességét?

A fő üzeneteit maga a kormányfő is kiemelte, mindennapi életünkre talán két gondolatnak lesz kiemelt hatása. Egyrészt „a világgazdaságban összeköttetéseket teremteni" gondolatán alapul az a stratégia, amely Magyarországot az erős nyugati és a felemelkedő keleti pólus gazdasági találkozóhelyévé szeretné tenni, például a jövő autógyártásában. Másrészt „az európai uniós vitákban harcolni" célkitűzés arra utal, hogy hiába keresi a magyar kormány a jövőben is a megállapodás lehetőségét Brüsszellel, a családpolitika, a migráció és a háborúból való kimaradás történelmi távlatokban fontos elveiből soha nem fog engedni.

Nem okozott túl nagy meglepetést, hogy a bukaresti nagykövetünket ma reggelre a román külügyminisztériumba kérették - írja legújabb Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasaági és külügyminiszter. Mit kell gondolnunk erről az ügyről?

A román külügy nagy hibát vétett, és ezt a magyar miniszterelnök némi iróniával ki is használta. A nagykövet beidézése olyan, mint amikor egy öngól után az ellenfelet hibáztatják. Ugyanakkor fontos azt is hangsúlyozni, hogy a kormányfő beszédében a Romániával való együttműködést is felajánlotta több területen.

Visszatérve Orbán Viktorra: több médium is írt arról, hogy a miniszterelnök 2040-ig tervez. Ez valóban így van?

Aki Magyarország jövőjét akarja biztosítani és alakítani, még ennél is tovább kell tervezzen.

Éppen azért fontosak a tusnádfürdői beszédek, mert jelzik, hogy a magyar kormányfő látja és érti a hazánkat körbevevő nemzetközi teret, amelyben megpróbálja biztosítani a magyar mozgásteret.

Ez független attól, hogy személyesen meddig tervez a magyar kormányfő. Korábban ez ügyben a választók, a felesége és a Jóisten befolyását emelte ki. Egy biztos, feladatának tartja, hogy a szuverén Magyarország története a következő nemzedékek alatt is folytatódjon.