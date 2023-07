A férfi néhány héttel az autós vásárlás kapcsán kicsalt pénz után újabb nagyobb összeget kért. Egymillió forintot, azért, hogy abból költöztesse le az asszony Pécsre.

Közben ugyanazon az oldalon megismert egy 66 éves kaposvári nőt is, akivel szerelmi viszonyt alakított ki. Tőle azt kérte, hogy vegyen neki egy laptopot részletre, a havonta érkező számlákat majd ő fizeti. Ezt azonban nem tette meg. Sőt a nőtől kicsalt még 130.000 forintot, és ékszereket is, 780.000 forint értékben.

A férfi ellen most vádat emeltek.