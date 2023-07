A térség fideszes országgyűlési képviselője közölte:

ezermilliárd forintos annak a pénznek a nagyságrendje, amelyet a háborús és szankciós környezet miatt nem tudnak fejlesztésekre fordítani.

Ahhoz, hogy a településeket és az egész országot fejleszteni tudja a kormány a jövőben is, minél előbb tűzszünetre, békére és a "káros szankciók" befejezésére van szükség. Háborús időkben védekezni kell, és a kormány óriási erőket és összegeket fordít arra, hogy meg tudja védeni a munkahelyeket, a családtámogatási rendszert, a nyugdíjakat, a fiatalok adómentességét, a 13. havi nyugdíjat.

Ezeket meg fogjuk védeni a jövőben is

- mondta.

Fontos beruházás valósult meg Biatorbágyon

A Kálvin téri beruházásról közölte: a 600 millió forintos állami támogatás révén épült egy körforgalom, egy lámpás kereszteződés, ahol kanyarodó sávot is kialakítottak, az óvodánál pedig létrehoztak egy úgynevezett "kiss and go" zónát, valamint több mint ezer négyzetméter járdahálózatot építettek át, újítottak fel és tettek biztonságossá. Teljesen felújították a csapadékvíz-elvezető csatornahálózatot, kicserélték, felújították az ivóvízhálózatot, megújították a közvilágítást, elbontották a régi vasbeton oszlopokat, az új vezetékek pedig a föld alá kerültek, és hamarosan befejeződik a zöldterület megújítása is - mondta.

Tarjáni István, a település fideszes polgármestere hangsúlyozta, hogy a kormány 600 millió forintos támogatásának köszönhetően nemcsak a tér felszínét és a csapadékvíz-elvezetését tudták megújítani, hanem teljes infrastruktúráját.