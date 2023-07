Megkezdődött az infláció letörése - erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, szokásos rádióinterjújában. Ez most a legfontosabb, árstopok, online árfigyelő rendszer és egyéb intézkedések révén. Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi egész Európában - emlékeztetett a miniszterelnök. Eközben azonban a multi élelmiszerláncok árspekulánsként emelik az árakat - mondta. Ez ellen a kormány fel fog lépni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy mi nem akarunk migránskvótát, migránsgettókat. Nem akarunk ilyen kísérletben részt venni, és ha nem akarunk, akkor ez nem is lesz - mondta.