Az ország egyes részein akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső is eshet. A felhőszakadások veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki.

"Hidegfront vonul át ma térségünk fölött. Csapadékzónájából a következő órákban előbb a Kelet-Dunántúlon, majd a középső országrészben lehet zivatarokra számítani, amelyek fokozatosan kelet felé helyeződnek. A keleti, délkeleti országrészben hevesebb zivatarok kialakulása várható. A zivatarokat több helyen is felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt ~20-40 mm, hevesebb zivatarok esetén ennél nagyobb mennyiségű csapdaékösszeg is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokhoz viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >85 km/h) és jégeső (~1-3 cm) is társulhat" - írja az OMSZ.

A Katasztrófavédelem oldalán azt írják, amennyiben az OMSZ visszavonja az elsőfokú riasztást, vagy másodfokút ad ki, arról újabb közleményben tájékoztatják majd a lakosságot.