Dömötör Csaba a Facebookra feltöltött videóban elmondta, hogy

ez nem minden, mert a hatóságok nagy szigorral fognak fellépni abban az esetben, ha a multik úgy emelik meg az áraikat, hogy annak semmi alapja nincs.

Leszögezte:

nekik is ki kell venniük a részüket az infláció elleni küzdelemből, itt nincs helye árspekulációnak.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy az is fontos, hogy

augusztustól a SZÉP-kártyákat hideg élelemre is fel lehet használni, és a munkáltatók e mellé további 200 ezer forintos támogatást adhatnak rá.

Maradnak az eddigi intézkedések is

Dömötör Csaba részletezte is ezeket: így például a rezsitámogatott energiaárak, amelyeknek a fedezete a jövő évi költségvetésben is benne van. Továbbra is érvényben marad a lakossági kamatstop, és Dömötör szerint a vármegyebérletek is jelentősen mérsékelhetik a busszal vagy vonattal közlekedők utazási terheit. Az államtitkár leszögezte:

a jelenlegi helyzetet alapvetően a háború és annak gazdasági következményei határozzák meg.

Felhívta a figyelmet arra: