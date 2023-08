Mától újabb fontos intézkedések léptek életbe az infláció letörésének érdekében. A kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke a korábbi 10-ről 15 százalékra emelkedett, és a legfontosabb élelmiszerek is bekerültek azok közé a termékek közé, amelyeket a boltoknak kötelezően le kell árazniuk. Az infláció letörésében kulcsszerepet játszik az online árfigyelő-rendszer is, amely hatalmas népszerűségnek örvend a magyarok körében, az indulás óta közel 700 ezren látogattak a felületre. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium friss kutatásából az derült ki, hogy az árfigyelő-rendszer 2 százalékpont körüli élelmiszerinflációt csökkentő hatással volt Magyarországon. A kormány továbbra is megvédi a magyar családokat, marad a rezsicsökkentés, hiába próbálja meg Brüsszel eltöröltetni. És ahogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felveszi a harcot az árspekuláns multikkal szemben is.