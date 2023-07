Az éjszakai közúti autóversenyzés veszélyeire egy július 1-i tragédia hívta fel a figyelmet: ekkor egy Mercedes és két BMW versenyzett egymással a Papp Károly utcától az Árpád hídig. Azonban a híd előtt a Mercedes megcsúszott, padkát fogott, és a szalagkorlátot átszakítva a bicikliútra csapódott, ahol elgázolt egy arra kerekező fiatalt, aki meghalt. A környéken lakók ma is naponta szemtanúi az illegális versenyeknek.

Bár a rendőrök a hátborzongató baleset után hétvégente fokozták a jelenlétet azokon a helyszíneken, ahol az egymással versengők száguldoznak éjjelente, sokak szerint a helyzet mit sem változott.

Az első rendőri razzia során három óra alatt 81 gyorshajtót fogtak, akik közül akadt olyan, aki 167 kilométeres sebességgel ment; míg a július 21 és 22-i ellenőrzés során fogtak 171-el hajtó Mercist és 158-al száguldó BMW-t is. Alig pár napja pedig egy részeg száguldozott 100-zal az Árpád hídon, miközben végig üldözték a rendőrök.

A helyiek továbbra sem elégedettek a helyzettel, mint mondják, még mindig tart a tombolás az úton. Többen is úgy nyilatkoztak a Ripostnak, hogy ha néha csendesebbek is az éjszakák, gyakran így is autóversenyektől hangos a környék.