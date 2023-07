Egy sofőr a záróvonalon keresztül megelőzte az egyik győri körforgalom előtti kocsisort, majd a kihajtóból sorolt be a körforgalomba, amivel több ember életét is veszélyeztette – adta hírül a TV2 hírműsora, a Tények .

Egy győri körforgalom előtt araszolt a kocsisor, amikor egy sofőr gondolt egyet, és a záróvonalon keresztül előzött. Már ekkor majdnem összeütközött egy szemből jövő autóval, aminek fékeznie kellett és le is kellett húzódnia. A sofőr ezek után a kihajtóból sorolt be a körforgalomba, amivel a többi autós életét is veszélyeztette. A helyiek elmondták a Tényeknek, hogy nem ez volt az első ilyen eset itt.