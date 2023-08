Mint ismert, a kormány a mai naptól kivezette az árstopot, azonban ennek ellensúlyozására a legfontosabb termékek is bekerültek a boltok kötelező akciózási listájára, így a magyar családok továbbra is is rengeteg pénzt spórolnak a kormány intézkedéseinek köszönhetően. Szintén kiderült, hogy marad a rezsicsökkentés a következő évben is, hiába próbálta meg azt Brüsszel minden lehetséges zsarolással eltöröltetni. Az árfigyelő rendszer is hatalmas segítségnek bizonyult az infláció ellen, ráadásul rendkívül népszerű a vásárlók körében, az elindítása óta már közel 700 ezren látogattak fel a honlapra, az élelmiszerár-növekedést pedig két százalékkal mérsékelte. A baloldal viszont továbbra is a multik pártján áll, ha rajtuk múlna, akkor sokkal magasabb, horrorisztikus árak lennének az üzletekben.