13 éve szisztematikusan törekszünk arra, hogy a nemzeti ünnepeink ne csak megemlékezések legyenek, hanem a nemzeti önazonosság, a nemzeti büszkeség és a magyar államiságunk, az együvé tartozásunk megélésének pillanatai – mondta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Origo kérdésére az államalapítás és az Államalapító Szent István király ünnepének idei rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón. Kovács Zoltán szerint Szent István napja kiemelkedően fontos, és hosszú évek munkájának eredménye az, hogy most már nemcsak a csúcspontnak számító tűzijátékkal – amely nemcsak Közép-Európában, hanem a világban is egy mértékadó eseménnyé vált –, hanem más rendezvények kíséretében ünnepeljünk, amelyek korosztályoktól függetlenül élvezhetőek. Idén is ennek részét képezi az ország tortája és az ország kenyere kezdeményezés is. Mutatjuk, milyen rendezvényekre számíthatnak a kilátogatók, és mi lett az ország tortája és cukormentes tortája, valamint Szent István-napi kenyere.