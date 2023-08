Az előttünk álló időszakban a Magyarország 365 program szintet lép, ehhez azonban elengedhetetlen a jogi és szervezeti keretek megerősítése. A pályázatot eddig a Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezte, a jövőben azonban a Batthyány Lajos Alapítvány és a Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft. koordinálja a programot a minisztérium támogatása mellett. Az új keretek között külön szakmai stáb dolgozik majd azon, hogy az alkotásokat minél többen megismerjék.

Újdonság, hogy a legjobb alkotásokat tartalmazó fotóalbum a jövőben a könyvesboltok polcain is megjelenik.

Emellett a szervezők egy új honlapon is dolgoznak. Ezen a honlapon (amennyiben ehhez az alkotók a hozzájárulásukat adják) bárki megvásárolhatja a legnépszerűbb alkotásokat. Az ebből származó bevételből a fotósok is részesülnek, ezáltal is erősítve a magyar fotográfusok közösségét. A fentiek mellett a pályázatot idén is kiírják, a korábbihoz képest új kategóriákkal.

A Magyarország 365 fotópályázat népszerűsítésében a kormány a továbbiakban is részt vesz.

Kiemelt célunk, hogy magas színvonalú alkotásokon keresztül mutassuk be Magyarország büszkeségeit.