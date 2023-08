Tétlenül állnak a tengeren az LNG-rakományok, a veszteglő tartályhajók mennyisége több mint két hónapja a legmagasabb szinten van. Ez azt jelzi, hogy Európának sikerült feltöltenie gáztárolóit. Ez önmagában is elgondolkodtató: valószínűtlen ugyanis, hogy a szinte állandó hőhullámok közepette a légkondicionálókat ne üzemeltetnék, így tehát nehéz arra gondolni, hogy a lakossági igény áll alacsony szinten. Minden jel arra mutat, hogy az ipar energiaigénye esett vissza.

A Bloomberg adatai szerint a legalább húsz napig hajókon tárolt cseppfolyós földgáz mennyisége meghaladta a 3,1 millió tonnát, ami jóval több az átlagosnál. A gáztárolók 84 százalékban megteltek, ami tovább csökkenti az LNG-igényt. A piac azonban továbbra is hisztérikusan reagál a legkisebb kedvezőtlen hírre is. A közelmúltban az orosz–ukrán feszültség fokozódása nyomta feljebb az árakat, de az európai hőhullámok is drágították a nyersanyagot, amely még ezzel együtt is 60 százalékkal áll év eleji árszintje alatt. Minden bizonytalanság ellenére a JP Morgan Chase elemzői optimisták: úgy vélik, hogy szeptemberre gyakorlatilag tele lesznek a tárolók, a harmadik negyedévre vonatkozó árelőrejelzésüket 27-ről 20 euróra csökkentették, ugyanis túlkínálatot várnak az LNG piacán. A kereskedők a nagyobb haszon reményében inkább hajlandóak borsos árat fizetni a hajósoknak, hogy vesztegeljenek csurig töltött tartályokkal a tengeren, mint hogy olcsón „terítsék" portékájukat az európai piacon.

Az effajta tárolás most napi 200 ezer dollár körüli árat jelent ami októberre 206 ezer dollár fölé kúszhat fel, novemberre pedig akár 284 ezer dollárt is elérheti. Ennek több kedvezőtlen hatása is van. Egyrészt a veszteglő tankerek nem segítik globálisan a készletek feltöltését, hiszen nem szállítanak, hanem horgonyoznak a tengeren, másrészt a kereskedők ezeket a magas napidíjakat érvényesíteni fogják az áraikban, ami végső soron a gázárak raliját hozhatja a magas fogyasztás időszakában.