A vádirat szerint egy szüleivel egy háztartásában élő, kiskunhalasi férfi rendszeresen kábítószerezett.Kristályt, herbált és extasyt is fogyasztott, ami miatt az indulatait nem tudta kezelni. Folyamatosan pénzt kért az idős házaspártól drogra. Amikor nem adtak neki, ingerültté vált. Ilyenkor általában ordítva szidta a szüleit, és azt üvöltötte, hogy megöli őket, a házukat pedig fel fogja gyújtani.

2022 novemberében az édesapja nem adott neki pénzt, ezért a férfi bosszúból

teljes súllyal ráugrott a bottal közlekedő idős emberrel lábfejére,

amellyel hónapokon át visszatérő fájdalmat okozott neki. Néhány héttel és egy veszekedéssel később az édesanyját kezdte el lökdösni, és amikor felesége védelmére kelt a mozgáskorlátozott apja, őt is megtámadta, de ezúttal sokkal brutálisabban, mint korábban bármikor.

Kétszer ököllel fejbe verte.

Mint kiderült a drogos bűnöző többször meg is lopta a szüleit. Pénzt és húst is elvett tőlük a tudtuk nélkül. Ezek miatt az ügyészek kapcsolati erőszakkal, zaklatással, kábítószer birtoklással és lopással is vádolják és börtönbe küldenék. A letartóztatott férfi ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróságon születhet ítélet.