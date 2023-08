Válaszolt a litván hatóság a magyar szerveknek arra a jogsegélykérelmére, amit a Cseh Katalinék családi vállalkozásához kapcsolható cégcsoport vonatkozásában kért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – derült ki a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából. Azt is közölték:

bővebb felvilágosítás – köztük az, hogy további teljesítés várható-e Litvániából vagy szükséges-e kiegészítést kérni – csak a válasz fordíttatását és értékelését követően adhatunk a nyomozás aktuális érdekeire is figyelemmel.

Külföldről beszerzett információk segítik a nyomozást

A portál emlékeztet arra, hogy

az adóhatóság azért kezdeményezte a jogsegélyt, mert a céghálózathoz sorolható egyik kft. részére értékesített gépek összeszerelésével megbízott litván állampolgár tanúkihallgatása szükségessé vált, akitől fontos információkat remélnek.

A határokon átnyúló adócsalási ügyben a magyar hatóság egyébként több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia mellett Lengyelország és Csehország is. Utóbbi két országból is megérkeztek már a válaszok: a cseh jogsegély kiértékelése megtörtént, és úgy tudja a Magyar Nemzet, hogy

a prágai kerületi ügyészségtől kapott információk a gyanút erősíthetik.

A főügyészség tájékoztatása szerint pedig a lengyel szervek által több részletben küldött választ még fordítják az illetékesek.

Gyanús körülmények között megszerzett uniós pénzek

Cseh Katalinék köreinek botrányával 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást. A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy

a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak, és nyertek el 4,8 milliárd forintot.

A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, hogy a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.

Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A nyomozók feltárták: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, és többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.

Gyanúsítás és milliárdos vagyonlefoglalás

Ide tartozik az is, hogy a NAV munkatársai az ügyben egy gyanúsítottat már kihallgattak, aki a portál információi szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője. Őt az adóhatóság különösen jelentős, azaz ötszázmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítja. A férfi érdekeltségeinél ráadásul a közelmúltban milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglaltak a nyomozók.