Felemás képet mutat a lakóingatlanok, ezen belül a használt lakások piaca. Tavaly év eleje óta ugyanis mérséklődik a lakáspiaci forgalom, az idei első negyedévben több mint 30 százalékkal kevesebb használt lakás cserélt gazdát, a kínálat viszont ennek megfelelően fokozatosan bővült – derült ki az Ingatlan.com adatiból.

A tavalyi utolsó negyedéves árcsökkenést követően az idei első negyedévben ismét emelkedtek a lakásárak, de a KSH adatai szerint a szokásos év eleji drágulás lendülete 2023-ban már elmaradt a korábbiaktól – írta a Világgazdaság. Budapesten és a vármegyeszékhelyeken 1-1 százalékkal nőttek az átlagos négyzetméterárak, Pest megyében pedig stagnáltak. A kisebb főváros környéki településeken volt csak 4 százalékos áremelkedés. Arra lehet számítani, hogy az idén 100-110 ezer lakás cserél gazdát, szemben a tavalyi több mint 130 ezres forgalommal.

A tényadatok szerint az első negyedévben a használtlakás-árak országos szinten átlagosan 1,9 százalékkal nőttek az előző év utolsó három hónapjához képest, ami fordulatot jelez. A piaci trendfordulóban nagy szerepet játszottak a növekvő hitelkamatok és a bizonytalan gazdasági környezet. Ugyanakkor a statisztika csalóka, hiszen maguk az ingatlanosok ösztönzik sokszor a vevőt a magasabb árak megadására, amiből a vevők a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb összeget tudnak lealkudni. Ráadásul a lakások felszereltsége, elhelyezkedése egy-egy körzeten belül is komoly árkülönbséget generál.

Általában a stagnálás jellemzi a fővárosi ingatlanpiacot, de vannak kerületek, ahol már az árcsökkenés is látszik – támasztotta alá az előbbi adatsorokat az Otthon Centrum saját adatbázisa. A vásárlók kevésbé voltak aktívak az elmúlt negyedévben, illetve a külkerületek kisebb lakásai voltak a népszerűbbek. A belváros drága lakásai iránt megcsappant a kereslet. Az alig 2 százalékos drágulás mérsékeltnek mondható, a legfrissebb adatok szerint 2023 első három hónapjában 9 százalékkal voltak magasabban a lakásárak, mint egy évvel korábban – az Otthon Centrum adatsora szerint. A két cég adataiban tükröződik, hogy a statisztika kissé csalóka, ugyanakkor a trend mindkét cég adatai szerint egy irányba mutat.

Az éves szintre vetített 9 százalékos drágulás már sokkal mérsékeltebb tempó a korábbi évek 15-25 százalékos üteméhez képest. Budapesten július végén 942 ezer forint, a januári szintnél mindössze 1 százalékkal volt magasabb az eladásra kínált használt lakások átlagos négyzetméterára az Ingatlan.com adatai szerint

A legfrissebb adatok szerint továbbra is mérsékelt forgalmat tükröző, új egyensúlyi helyzetben van kialakulóban a lakáspiacon. Mindez az eladóknak és a vevőknek is feladja a leckét, tekintettel arra, hogy nehézkessé teszi a döntést, illetve nehezebbé teszi az ingatlan valódi értékének megállapítását – ami meglehetősen bonyolult számítást igényel. (Korábban egy túlértékelt ingatlan vásárlásba is könnyebben ugrottak bele a vevők, hiszen tudták, hogy már rövid távon is többet ér a befektetésük. Most azt is mérlegelniük kell, hogy a megvásárlásra kiszemelt lakás értéke középtávon sem biztos, hogy többet fog érni.)

Némi változást hozhat az előttünk álló fél év a lakástámogatások átalakulása miatt. Több ezer család dönthet úgy még idén, hogy előre hozza lakásvásárlását annak érdekében, hogy kihasználja a nagyobb városokban elérhető CSOK-ot és az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.