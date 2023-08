Brutálisan összeverekedett egy társaság egy nyíregyházi szórakozóhely biztonsági őreivel, miután néhány fiatalt, akik amatőr bokszolók, nem akartak az őrök beengedni a klubba. A fiatalokkal volt az egyikük apja, ő súlyosan megsérült, rajta kívül még két embert kellett aznap este kórházba vinni.Az ügyben azóta több embert is meggyanúsítottak, köztük azt a férfit is, aki az apukát ütötte, és légmellet okozott neki. Az ügyben szakértői véleményekre is várnak, többek között azt is vizsgálják, hogy annak a férfinak, akinek leszakadt a retinája, lett-e maradandó károsodása.

A rendőrség több mint 10 embert hallgatott már ki testi sértés kísérlete és garázdaság miatt az ügyben.

A TV2 Tények információi szerint a szórakozóhely biztonsági őrei ellen több eljárás is folyamatban van, ugyanis nem a márciusi volt az első verekedés a helyen.