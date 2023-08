A Zala vármegyében élő, munkanélküli nő 2020-ban követte el a terhére rótt bűncselekményeket. Jellemzően úgy, hogy bizonyos weboldalakon álprofilokat hozott létre, melyek felhasználásával erotikus tartalmú társkereső csoportokban férfiakkal ismerkedett, akiktől intim fényképeket kért. Ezután azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a fotókat, vagy a korábban folytatott üzenetváltásukat, ha a férfiak nem utalnak át neki különböző összegeket. Emellett hirdetési oldalakon is regisztrált, melyeken például fehérneműket kínált eladásra anélkül, hogy szándékában állt volna azokat leszállítani. Megtörtént az is, hogy az asszony egy zárt csoportban – álnevet használva – mint segítő személy a valódi önmagát pártfogoltként mutatta be,

olyannak, mint aki sürgős anyagi segítségre szorul.

Erre hivatkozással adományokat és kölcsönöket kért a saját bankszámlájára. Ahogy utaltak neki, elérhetetlenné vált.

A csalással áldozaitól több mint egymillió forintot szerzett meg. fehérneműk látszólagos eladása kapcsán a nő csupán néhány tízezer forinthoz jutott, bár volt olyan vásárlója, aki nyolcezer forintot fizetett egyetlen használt bugyiért, amelyet sohasem kapott meg. Az intim fotókkal kapcsolatos fenyegetések is milliós nagyságrendű kárt okoztak a megzsarolt áldozatoknak.

A járási ügyészség a nő üzletszerűen és részben folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, illetve vétségével, valamint zsarolással és pénzmosással vádolta meg.

A vádiratban azt javasolták az ügyészek, hogy a bíróság – beismerése esetén – az előkészítő ülésen ítélje 4 év börtönre, ugyanennyi időre a közügyek gyakorlásától is tiltsa el, és rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást.