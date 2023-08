A zöldövezeti, jó elhelyezkedésű és kis rezsijű, korszerű lakások felértékelődését tükrözi a magyar lakáspiacon a belga Atenor csoport friss piackutatása, amiben az új és használt lakás választása melletti érveket, illetve az ingatlanvásárlás legmeghatározóbb tényezőit mérték fel. A több mint félezer fő körében végzett kutatás apropóját a XI. kerületi Kánai-tó partján épülő 900 lakásos LAKE11 Home & Park lakópark adja, amelynek kivitelezése a megváltozott piaci viszonyok közepette is tervszerűen, lendületesen halad. Olyannyira, hogy a 11 hónappal ezelőtt tartott alapkőletétel után májusban elérték a kivitelezők az első ütem épületeinek legmagasabb pontját, 2024 második felében pedig már a lakások átadása következhet.

Mindeközben tagadhatatlan, hogy a lakáspiaci kereslet csökkenése az új lakások szegmensében is érezhető, aminek hatására – a legújabb ágazati riportok tanúsága szerint – idén már nem indultak új projektek. Az Atenor Hungary Kft. azonban nem fékezett, mert a Kánai-tó menti új lakások a megváltozott piaci körülmények ellenére, sőt, éppen amiatt egyre piacképesebbek.

A friss vásárlói motivációkutatásból kiderült, hogy a rezsikérdés jelenleg sokkal nagyobb jelentőséggel bír az idősebbek körében, akik már reálisan számolhatnak fix bevételekkel. Mindenekelőtt az 55 év felettiek és még nagyobb arányban a legidősebb korcsoport, a 65 felettiek tudatosak, akik a nyugdíjaskor pénzügyi mozgásteréhez alakítva igyekeznek minimalizálni a várható lakásfenntartási költségeiket.

A felmérésben több mint 65 százalékban nők vettek részt, a teljes válaszadói csoport 58 százalékát 55 év feletti potenciális vásárlók, 34 százalékban 65 éves vagy annál is idősebbek alkották.

Összességében elmondható, hogy az energiatakarékos, fenntartható lakóépületek stabil vásárlói körét adhatják a jövőben a korábbi életterüket racionalizálni igyekvő 55 év felettiek, akik már nem nevelnek gyereket, ezért szívesen költöznek a jelenleginél kisebb lakásba is. Az új épületek mellett szóló érv, hogy azok felújítására és korszerűsítésére sem kell hosszú ideig költeni, így nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli kiadások is jóval mérsékeltebbek, mint a használt lakások nagy többségében.

A kötelezőnél jóval magasabb, AA energetikai besorolású, gáz nélkül üzemelő, 100 százalékban geotermikus energiát használó hőszivattyúkkal fűtött és hűtött lakásokat választók számára ezek a jól kalkulálható szempontok adott esetben felülírják még a vételárat is. A belga ingatlanfejlesztő kutatása szerint ugyanis a használt lakás mellett elsősorban a vételár a döntő, az új épületek energiahatékonysága és a jól tervezett környezet viszont növekvő jelentőségű, és egyre többek számára elsődleges érv.

A lakásvásárlásban a rezsi és az ár mellett mind az új, mind a használt lakások esetén a legfontosabb döntési szempontok között szerepel most a szűkebb-tágabb környezet, (19 százalék) az elhelyezkedés, a közlekedés, a jó infrastruktúra (37 százalék). * Az aktív korúak és a gyereket nevelők számára az óvodák, iskolák, munkahelyek közelsége, és valamennyi korosztály számára a bevásárlási, szórakozási lehetőségek, és mindenekelőtt a minél zöldebb, barátságosabb, élhetőbb, egészségesebb lokáció – derül ki a felméréséből.

A bérbeadhatóság és az értékállóság kérdése a fentiekkel szoros összefüggésben ugyancsak a top döntési szempontok közé iratkozott fel, jelezve, hogy az ingatlanvásárlás befektetési kérdés is. Bár a befektetők aránya a szűkülő lakáspiacon egyre jelentősebb, a vevők többsége még most is saját részre vásárol, vagyis élhető, kellemes otthont keres. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb döntést befolyásoló tényező a lakás és a környék hangulata (10 százalék), hogy el tudja magát ott képzelni a vásárló mint leendő lakó. Érdekes, hogy ez még a fizetési ütemezésnél is fontosabb a többség számára, bár a részletfizetés szabályai is elöl szerepelnek a sorban.

Az Atenor rendhagyó módon nem 20 százalékos, hanem mindössze 10 százalékos első részletfizetéssel vitte piacra a LAKE11 projektet, amivel a vásárlói bizalom erősítéséhez is hozzájárul. A tőkeerős belga cég a magyar lakáspiacon a LAKE11 lakóparkkal teszi le névjegyét, a budapesti irodapiacon már számos sikeres projektet vitt véghez, a lakáspiacon pedig világszerte több ezer lakás fejlesztéséről ismert.

*A kutatásban több szempontot egyszerre is meg lehetett jelölni.