Fiatal fiúval fajtalankodhatott egy jobbikos politikus, a férfi számítógépén gyermekpornográf felvételeket találtak - derült ki a baloldali törpepárt legújabb elképesztő ügyéről, amelyben a rendőrök két évig nyomoztak. A pártban az elmúlt években rengeteg szexbotrány volt, az egyikbe Jakab Péter pártelnök is belebukott. Most bemutatjuk a legdurvább eseteket.

A Jobbik egykori, pedofil bűncselekményekkel gyanúsított képviselőjelöltje ügyében még pár éve indított nyomozást a rendőrség.

A NYOMOZÓ HATÓSÁG VÁDEMELÉST JAVASOL, AZ IRATOKAT PEDIG MÁR MEGKÜLDTÉK AZ ELJÁRÁST FELÜGYELŐ BÉKÉS VÁRMEGYEI FŐÜGYÉSZSÉGNEK.

A két éve letartóztatásban lévő H. Lászlóval szemben a nyomozók 2023 júliusában fejezték be a nyomozást. Az elfogása óta eltelt idő alatt beszerzett bizonyítékokkal az ügy iratait a Békés Vármegyei Főügyészség részére küldték meg vádemelési javaslattal. A police.hu-n beszámolnak a döbbenetes, gyomorforgató részletekről is, így most már azt is lehet tudni, mit művelt áldozataival a pedofil volt jobbikos képviselő.

Tele volt a lakása pornográf felvételekkel

A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Életvédelmi Osztálya, a Nemzeti Védelmi Szolgálattól még 2021 nyarán kapott jelzést egy kiskorúakat érintő bűncselekményt elkövető gyulai férfiről. Így 2021 júliusában a rendőrök a lakásában kutatást hajtottak végre,

összesen 1540 optikai adathordozót, 9 merevlemezt, 30 mini DV, illetve VHS kazettát, valamint mobiltelefonokat és SIM-kártyákat foglaltak le.

A KR NNI elrendelte a nyomozást, majd a H. Lászlóval szemben felmerült megalapozott gyanú miatt a férfit elfogták. Ezt követően őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását.

Mit tett áldozataival?

H. László legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt, mikor a férfi pornográf felvételeket készített róla. A police.hu beszámolója szerint hat kiskorú sérelmére, összesen tíz bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják a 68 éves férfit. Ezek között van gyermekpornográfia, kiskorú veszélyeztetése és folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak is.

A tőle lefoglalt elektronikus adathordozókból különböző aprólékos forenzikus vizsgálatokkal kinyert adatok, valamint a számos tanúkihallgatás alapján a nyomozók megállapították, hogy

az edzőként dolgozó férfi a gyulai klubjában, majd később a lakásában kialakított edzőteremben fogadta a hozzá érkező tanítványokat.

A férfi kihasználva azt, hogy tanítványai mesterükként tisztelik és felnéznek rá, bizonyos tanítványairól pornográf tartalmú felvételeket készített, illetve esetenként szexuális tevékenységet is végzett velük. Többször előfordult olyan is, hogy

tanítványait alkohollal itatta az esetleges ellenállásuk csökkentése érdekében, egy alkalommal a sértett ily módon előidézett – akaratnyilvánításra képtelen – állapotát használta ki, hogy fajtalankodjon vele.

Volt olyan eset, hogy

alkoholtól befolyásolt tanítványát arra utasította, hogy különböző hegyes, éles harci eszközökkel végezzen gyakorlatokat, ezzel a testi épségét is veszélyeztetve.

A férfi jelenleg is letartóztatásban van.

A fent bemutatott eset is jól mutatja, hogy a Jobbik tele van nagyon durva szexbotrányokkal, most ezekből idézzük a legdurvábbakat.

Erőszakolási botrány

Mint arról korábban beszámoltunk, túl későn tették meg a feljelentést, ezért meg kellett szüntetni a tavaly kirobbant jobbikos szexbotrány ügyében indult nyomozást. A sajtóban megjelent korábbi hírek szerint egy botrányossá fajult házibulin Szilágyi György volt Jobbik-alelnök fiatal élettársát bezárták egy szobába, majd erőszakoskodtak vele. A Jobbik 2021 év végi, vidéki eseményén, ahol kizárólag a párt vezető politikusai vettek részt, egy korábbi, meg nem nevezett polgármester bezárta egy szobába, majd megpróbálta megerőszakolni Szilágyi György volt Jobbik-alelnök élettársát.

Az eseményen történteket a pártvezetés megpróbálta eltussolni. Később kiderült, Földi Istvánról, Jakab Péter bukott pártelnök egykori szövetségeséről volt szó, aki ugyanakkor tagadta az ellene felhozott vádakat és karaktergyilkosságról beszélt. A Jobbik későbbi közleménye a nemi erőszak kísérletének tényét nem tagadta, csak azt, hogy megpróbálták volna elhallgatni az ügyet. Szilágyi György és élettársa jóval a botrány után, a Legfőbb Ügyészségen tett feljelentést, ők a dokumentumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságnak küldték meg.

V. Anita, Szilágyi élettársa az ügyről korábban azt nyilatkozta, hogy becsalták egy szobába, rázárták az ajtót, majd Földi erőszakoskodni kezdett vele. Állítása szerint a párt befolyásos politikusa, Gyüre Csaba hallotta meg a segélykiáltását, és a segítségére sietett. Később az ügyben az eljárást rendőrség megszüntette. Ennek oka, hogy a sértett késve fordult a hatósághoz.

A botrányba egyébként belebukott Jakab Péter pártelnök.

Érdekes ügy Brenner Koloman körül

Később látott napvilágot egy másik szexuális zaklatási botrány a pártban. Molnár Enikőnek, a párt korábbi kabinetfőnökének levelezése alapján derült ki a súlyos eset, amely még azelőtt született, hogy a frakció leváltotta Jakab Pétert a pártelnöki posztról.

Az ominózus levélben Molnár többek közt arról írt, hogy Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnökhelyettese személyes találkozón egyeztetett Gyöngyösi Mártonnal, hogy „szeptemberben beül Brenner Koloman helyére, mert őt addig úgyis vissza kell hívnia az elnökségnek az ELTE-n gyűrűző zaklatási botránya miatt".

Brenner Koloman az ELTE Germanisztika Intézetének oktatója, de 2014 és 2017 között igazgatóhelyettese is volt. A Jobbikban korábban frakcióvezető-helyettes, tagja a törvényalkotási bizottságnak, míg a külügyi bizottságban alelnöki tisztséget tölt be.

A jobbikos képviselő állítólagos zaklatási botrányával kapcsolatban megkeresték Borhy Lászlót, az ELTE rektorát, hogy megtudják, hány érintettje lehet az esetnek, illetve mikorra tehető a Jobbik volt kabinetfőnöke által említett zaklatási ügy. Brenner Koloman ellen egyelőre nincs feljelentés sem az illetékes nyomozó ügyészségen, sem a rendőrségen, és ha érkezik is, az a Központi Nyomozó Főügyészségre kerül, mivel Brenner országgyűlési képviselő, és csak a mentelmi jogának kikérése, illetve kiadása után lehet nyomozást indítani.

Brenner később mindent tagadott.

"Szárazon k.rlak s.ggbe"

Még 2017-ben több tanú is állította, hogy a nős, többgyermekes Kulcsár Gergely jobbikos országgyűlési képviselő szexuális kapcsolatot folytat egy fiatalkorú lánnyal. A botrány miatt akkoriban több pártalapszervezetet felszámoltak Hajdú-Biharban, és több tucat jobbikost kizártak a pártból, csak mert szóvá tették az ügyet. Kulcsár a hírek szerint Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát élvezte.

Korábban, 2010-ben kiderült, hogy szexuális zaklatás miatt kapott megrovást a Jobbik egyik kaposvári jelöltje, aki fizikatanárként intim kérdésekkel ostromolta diákjait; például azt kérdezte 15 éves lányoktól, hogy szoktak-e maszturbálni, lefeküdtek-e már barátjukkal, vagy el tudják-e képzelni az intim együttlétet egy idősebb férfival. A jobbikos Hegedűs József végül visszalépett a jelöltségtől.

Emlékezetes Janiczak Dávid ózdi polgármester 2016-os esete. A férfi még jobbikos városvezetőként nyomdafestéket nem tűrő szavakat használva, megalázó módon kommunikált egy munkatársnőjével, ezekről a„beszélgetésekről" hangfelvételek is készültek.

„Oda dobod föl a pi**ádat! – Hagyjál már! – Szárazon k*rlak se**be az összes fa***al!" – hallható az egyik felvételen. Janiczak nem tagadta a hangfelvételek valódiságát, azzal védekezett: a nyilvánosságra került beszélgetések „szűk, zárt körben hangoztak el”. Janiczak a mai napig Ózd polgármestereként tevékenykedik.

Emlékezetes, 2010-ben Szávay Istvánról jelentek meg olyan kompromittáló fényképfelvételek, melyek egyikén egy virslivel töltött vákuumos péniszpumpával pózolt.