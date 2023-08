Bűnszervezetben való részvétellel is gyanúsítja a februári budapesti radikális baloldali támadások feltételezett elkövetőit a rendőrség – tudta meg az Origo. Az embervadászok több személyt is olyan brutális módon megvertek, hogy kórházba kellett őket szállítani. Hat német állampolgárt jelenleg is köröznek.