A hétvégén extrém mennyiségű csapadék esett az ország több területén, melyet villámlások és erős széllökések kísértek. A hirtelen lezúduló eső miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, néhol rekordmagas vízállásokat is mértek. A folyók többsége már tetőzött, azonban valahol ez a folyamat csütörtökig is eltart. Bár az áradások számos helyen okoztak problémát, az elmúlt évek fejlesztései sok helyen megakadályozták a katasztrófát.