Nagy Anna elmondta, a mindenkori tanév vége egyrészt nagy könnyebbséget jelent a családoknak, hiszen nem kell mindenfelé rohangálni a gyerekkel, ugyanakkor a nyári szünet több mint tíz hete komoly fejtörést okoz mindenkinek, különösen az egyszülős családoknak. Az Egyszülős Központ feladata erre az időszakra egyszerűen hangzik, meg kell szervezni a nyarat. Többféle tábort kínálnak, idén közel háromezren vesznek részt a különböző programokon.

Nagyon népszerűek a napközis táborok, ahol a gyerekek nagyon sok élményt kapnak, vigyáznak rájuk, így a szülők nyugodtan tudnak közben dolgozni. Az idei év azért is különleges, mert három turnusban sérült gyermekeket várnak a napközis táborba. Két turnusba szellemi és mozgássérült gyerekeket, míg a harmadikba látássérülteket. Mindezek mellett az Egyszülős Központ táborozási és nyaralási lehetőséget is biztosít, ahol a gyerekekkel együtt az őket nevelő szülő is pihenhet.

