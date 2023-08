Az elmúlt napokban országszerte okoztak kisebb-nagyobb károkat a viharok, heves esőzések és áradások. Az átlagosnál kétszer több segélyhívás érkezett a 112-es számra, a szakemberek folyamatosan dolgoztak, egyes helyeken a mentés még mindig folyik. Az önkormányzatok számára 2,6 milliárd forintos keret áll a rendelkezésre, hogy a vihar okozta károkat helyreállítsák. Az áradások is számos helyen okoztak problémát, de az elmúlt évek fejlesztései sok helyen megakadályozták a katasztrófát. Kedden tartottak sajtótájékoztatót a Belügyminisztériumban a szélsőséges időjárásról.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy szinte minden embert érintettek az elmúlt napok viharai. Egy hétvége alatt egy havi csapadék mennyiség hullott le. Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek a károk elhárításában és a helyreállításban.

Ebben a helyzetben is sikerült megvédeni az embereket és az értékeiket. Az elmúlt évek fejlesztései és felújításai is kellettek ehhez a sikerhez – mondta, majd kiemelte, látható, hogy a szomszédos országokban milyen hatalmas károk keletkeztek. Úgy látja, ez is azt bizonyítja, hogy a magyar fejlesztések sikeresek. Leginkább a Rába mentén lehetett azt tapasztalni, hogy a fejlesztések mennyi mindenben segítettek.

Az áramszolgáltatókkal is gördülékeny volt az együttműködése a katasztrófa elhárításával megbízott szakembereknek. Körülbelül 80 ezer háztartás maradt áram nélkül, de az illetékeseknek köszönhetően rövid időn belül sikerült megoldani a problémákat. Az államtitkár azt is elmondta, hogy

2,6 milliárd forintot vis major keret áll az önkormányzatok rendelkezésre és 7 napjuk van beadni a kárigényüket.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára arról beszélt, nem volt szükség arra, hogy a védelmi bizottság összeüljön, mivel a károk ugyan súlyosak voltak, de nem voltak annyira súlyosak, hogy erre sor kerüljön.

7595 segélykérés érkezett a katasztrófavédelemhez, amelyből 5491 alkalommal kellett a szakembereknek beavatkozniuk, 374 esetben pedig még zajlik a mentés.Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának elmondása szerint ezek a mai napon megoldódnak.

A legtöbb riasztás Budapestről érkezett és három család otthona vált lakhatatlanná. Az emberek elhelyezéséről gondoskodtak.

14-15 ezer segélyhívás érkezik átlagosan naponta a 112-es számra, aminek a 40 százaléka valós segélykérés, a múlt szombaton azonban 23 ezer ilyen hívást fogtak, amelyből 12 ezer volt valós" - mondta el Kuczik János rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes.

Egy férfi a Velence-tavon ragadt a vihar miatt, őt sikeresen kimentették az illetékes vizimentők.

A Rábán is rekordméretű ár vonult le a napokban, a Murán pedig nagyon közel volt az ár a rekordhoz.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója is kiemelte, hogy a fejlesztések nagyon sokat segítettek abban, hogy ne történjen nagyon nagy baj, de több helyen még csak most várható a víz tetőzése, ezért több mint 50 ezer homokzsákkal erősítették meg azokat a szakaszokat, amelyek kritikusnak tekinthetők. Azt is kiemelte, hogy a legveszélyesebb időszak általában a tetőzés utáni, ezért valószínűleg a hétvégéig sok munkája lesz a szakembereknek. Igyekeznek majd minimalizálni a károkat.