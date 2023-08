Kari Lake republikánus amerikai politikus most is felemelte hangját Joe Biden Magyarország elleni ideológiai alapú támadásaival szemben.

Kari Lake, az idei CPACHungary kiemelt felszólalója aljasnak tartja a Biden-adminisztráció vízumszankcióit hazánk ellen.

A béke egyik leghangosabb amerikai támogatója úgy, ahogy májusban, most is felemelte hangját Joe Biden ideológiai alapú támadásaival szemben. A politikus támogatása is rámutat arra, hogy a demokrata kormányzat és a Magyarország közötti vita minden észszerűséget és jogalapot nélkülöz - közölte az Alapjogokért Központ.