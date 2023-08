A hónapok óta tartó lakbéremelkedés miatt rendhagyó módon robbant be a kiadó lakások iránti kereslet az idei szezonban – írta az ingatlan.com elemzésében. Az érthető, hogy az kiadó lakások iránti kereslet felélénkült a korábbi hónapokhoz képest: a felvételi ponthatárok kihirdetése óta országosan 13 százalékkal nőtt az albérletek iránti heti érdeklődések száma. Ám ezzel párhuzamosan 30 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra is. Erre korábban nem volt példa. A jelenség azzal (is) magyarázható, hogy az egyetemisták szüleinek egy része az eladó lakások piacán látható megtorpanás és árcsökkenés miatt elgondolkodott egy esetleges vételen, hogy a dráguló albérletek helyett, saját tulajdonú lakásba költözzön a „csemete".

A jelenség egyébként nem egészen új keletű, a külföldi diákok szülei a Covid előtti időszakban előszeretettel vásároltak a gyereknek Magyarországon az egyetem közelében lakást, de ők annyira kevesen voltak, hogy nem igazán látszódott a jelenlétük a piacon. A mai lakásárak mellett nem feltétlenül járható ez az út, a vétellel nem lehet már spórolni, a piacon közel sincs akkora növekedési dinamika, mint korábban volt.

Az adatok szerint is végül az érintettek nagy része a bérlés mellett dönthetett, mert az eladó lakások iránti érdeklődések száma egy héttel később már visszaesett a korábbi szintre - mondta Balogh László, az ingatlanos cég vezető gazdasági szakértője. A jelenség hátterében az állhat, hogy az elmúlt évben végbement lakásár-korrekció még nem érte el azt a szintet, ami a vevőket a piacra csábítaná.

Élénkül a kereslet az albérletek iránt

Az ingatlan.com friss adataiból az is látható, hogy a kiadó lakások iránti kereslet a ponthatárhirdetés után Budapesten 12 százalékkal erősödött. A legnagyobb egyetemvárosokat is felsorakoztató vármegyeszékhelyeken pedig 19 százalékkal több érdeklődés érkezett az albérletekre mint a szezon előtt.

Balogh László kiemelte, hogy a keresletélénkülés éves összevetésben is jelentős. Az idei szezonstartot követően hetente 9 százalékkal több érdeklődés érkezik a kiadó lakások iránt mint a tavalyi ponthatár-húzás utáni időszakban.

A megnövekedett kereslet szinte rögtön felszívja a bővülő kínálatot is. Országszerte már több mint 13 400 kiadó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a bérlők, de a legjobb albérleteket a tulajdonosok már órák alatt ki tudják adni ebben az időszakban. Balogh László azt is elmondta, hogy az albérletszezon következő hulláma augusztus 15. után várható. Ekkor hirdetik ki az egyetemek és főiskolák, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell bérlés útján megoldani a lakhatását.