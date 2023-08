A Megújuló Magyarországért Mozgalmat Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd hozta létre még 2014-ben. A szervezet kuratóriumában olyan politikusok is szerepet kapnak, mint Szabó Tímea vagy Tordai Bence. Az alapítvány több szálon is támogatja az olyan szélsőbaloldali aktivistaképzőket is, mint a pedofil- és antifa-botrányokban való érintettség gyanújába keveredett Jámbor András-féle Szikra Mozgalom nyári tábora.