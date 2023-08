A kétnapos ellenőrzés során összesen 39 sofőrrel szemben intézkedtek a budapesti rendőrök. Helyszíni bírságot 26 esetben szabtak ki; tizenhét alkalommal buszsáv jogosulatlan használata miatt, három esetben pedig azért, mert az autóvezető figyelmen kívül hagyta a felfestett útburkolati jelet.

A rendőrök buszsávban várakozás, vezetés közben kézben tartott mobiltelefont használat, elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyó sofőrt is elkaptak, de lejárt műszaki érvényességű autót vezető, a műszaki feltételeket be nem tartó, és lejárt orvosival volán mögé ülő sofőrt is megbírságoltak.

A rendőrök 10 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Két sofőr azért fizethet, mert nem vette figyelme a balra kanyarodni tilos táblát és kötelező haladási irányt mutató táblát, egy autóvezető pedig a szemük láttára hajtott át a piroson.