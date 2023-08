A holttestet augusztus 4-én, a Kopaszi-gátnál találták meg a rendőrök, kezdetben nem tudták azonosítani, majd kiderült, hogy G.Zoltán holttestét találták meg, aki augusztus 1-jén a Margit hídról ugrott a vízbe.

A lap azt írja, teljesen értetlenül áll mindenki az 56 éves férfi tragédiája előtt, hiszen G. Zoltán még a közelmúltban is nívós eseményekről osztott meg fotókat a közösségi oldalain. A képei között többek között pózolt Rácz Jenő sztárséffel, Curtisszel, de néhány éve még Tóth Andi énekesnőt is elvitte egy körre a luxusautójával, amelyről egy videót is készítettek. Jócskán betekintést engedett követőinek az életébe, amelyről csak úgy sütött a gazdagság: luxuskocsik, hajók, puccos kiállítások, VIP-bulik, operabál, egzotikus nyaralások, golfklubok, gyönyörű nők és befolyásos barátok.

A Bikk több emberrel beszélt a férfi környezetéből, s többen is azt mondták, tudomásuk szerint üzleti problémái lehettek Zoltánnak, azt viszont nem tudják elképzelni, hogy önszántából ugrott a Dunába.A lap megkeresésére a BRFK az üggyel kapcsolatban azt közölte: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért büntetőeljárást sem indítottak.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!