Nagy segítség lenne, ha mindenki az uniós források megérkezésén dolgozna, a baloldal nem akadályozná, hogy megkapjuk a nekünk járó forrásokat. Más a magyar költségvetés teherbíró képessége uniós forrásokkal és azok nélkül – mondta el az Origónak adott interjúban a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán emlékeztetett: a baloldal mindig csak kampánycélokhoz használja fel a pedagógusokat és a diákokat, amikor ők voltak kormányon, folyamatos volt a forráskivonás, súlyosan eladósodtak az intézményfenntartó önkormányzatok, iskolákat zártak be és 15.000 tanárt tettek utcára. A Belügyminisztérium államtitkára arról is beszélt, hogy az új pedagógus-életpálya modell miért lesz jó a pedagógusoknak, és igazak-e a pedagógushiányról szóló baloldali sajtóhírek. Arra is kitért, miért aggályos a PDSZ és a PSZ jelenlegi tevékenysége. Maruzsa Zoltán kiemelte azt is, hogy a közelgő iskolakezdés során a tankönyvellátás ingyenessége nélkül tanulónként évente 20-30 ezer forint többletkiadás terhelne minden érintett családot; de a társadalmi felzárkóztatásról, a tehetséggondozásról, az Arany János Programról és a nemzetközi felmérésekről, valamint a magyar felsőoktatás helyzetéről is beszélt az Origónak.