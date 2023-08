Komoly bevételekre tett szert a Megújuló Magyarországért Alapítvány, amely többek között a Jámbor András nevével fémjelzett, Antifa- és pedofilügybe keveredett Szikra Mozgalom nyári táborát és a zöldmozgalom álcája alatt egyéb szélsőbaloldali aktivistaképzőket is támogatott – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Karácsony Gergely-féle Párbeszéd pártalapítványa, a megalakulása, 2014 óta összesen több mint 350 millió forint bevételt könyvelhetett el főként a Párbeszéd befizetései és költségvetési támogatás címén. A Megújuló Magyarországért Alapítvány kasszájába ebből az összegből csak idén januárban és áprilisban több mint 55 millió forint került.

Genderelmélet és migráció

A szervezet programjai alapján azonban jól nyomon kísérhető, hogy az aktivistaképző és álzöld rendezvényekre kaphattak jócskán támogatást külföldről is, különböző baloldali pártokhoz köthető alapítványoktól, amelyek egyik fő célja az uniós balliberális ideológia, a genderelméletek és a migráció támogatásának közvetítése a tagállamokban. Máig tisztázatlan annak a félmilliárd forintnak megfelelő összegnek az eredete is, amelyet a Megújuló Magyarország Alapítványhoz köthető Zöld Terasz Alapítvány egyik kurátora, Perjés Gábor párbeszédes önkormányzati képviselő fizetett be a Karácsony Gergely kampányát támogató 99 Mozgalom számlájára, vélhetően külföldi adományokból.

Beszédes az is, hogy a Megújuló Magyarországért Alapítvány (amelynek kurátorai között ott találjuk Szabó Tímea és Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselőket is) elnöke Büttl Ferenc közgazdász, aki büszkén vallja magáról, hogy az általa vezetett szervezet alapításakor a Mércében, vagyis a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezéralakjának tekinthető Jámbor András lapjában hozták le az első publikációit. Ez az a Soros György által is támogatott lap, amely a Budapesten, ártatlan emberek ellen elkövetett brutális támadásokat folytató Antifa-aktivisták bűncselekményeit próbálta legálisnak beállítani, mert szerintük a „nácik ellen" minden eszköz, az utcai nyílt erőszak elfogadható.

Büttl Ferenc egyébként többfelé megfordult a baloldali térfélen, 2017-ben gazdaságpolitikai szakértőként dolgozott például Botka László szegedi szocialista polgármester mellett, később pedig tagja volt Karácsony Gergely tanácsadó testületének is.

Martin Schulz is feltűnik a háttérben

A Párbeszéd alapítványa mögött megjelennek a külföldi támogatók is. A szervezet legutóbb például – miközben Budapest zöldterületeinek állapota egyre tragikusabb és a levegőszennyezés sem csökkent a belső kerületekben – Karácsony Gergely fővédnökségével és a fővárosi önkormányzat támogatásával egy konferenciát és workshopot szervezett, ahol az önkormányzatok zöldpolitikáját beszélték meg a résztvevőkkel.

Az esemény támogatói között volt a német szociáldemokraták szervezete, a Fridrich Ebert Alapítvány is, amely főként a kormányellenes rendezvények szervezőjeként és baloldali hálózatok építőjeként vált hírhedtté Magyarországon.

Az alapítvány jelenléte a Párbeszéd szervezetének rendezvényén nem meglepő azoknak, akik hallották azt a hangfelvételt, amelyen a Városháza-gate kapcsán megszólaló Gansperger Gyula azt fejtegeti, hogy a Friedrich Ebert Alapítvány finanszírozza a baloldali értelmiség, az ellenzéki véleményvezérek egy részét, rengeteg pénzt költve ezekre a körökre. Nem véletlen, hogy miért költ ez az alapítvány pont a magyarországi baloldalra hatalmas összegeket.

A szervezet elnöke ugyanis az a Martin Schulz, aki az Európai Parlament egykori szociáldemokrata elnökeként rendszeresen támadta hazánkat és Orbán Viktort, fő célja volt a magyar kormány megbuktatása.