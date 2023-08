Horváth Tibor százados volt annak a négy rendőrnek az egyike, akikre a téti lövöldöző tüzet nyitott 15 évvel ezelőtt. Ma is tisztán emlékszik mindenre. Azon a januári napon, miután reggel felvette a szolgálatot, bejelentést érkezett arról, hogy egy alkalmi munkás brutálisan megverte a téti idősek otthonának vezetőjét, de annyira, hogy kórházba kellett venni.

Amikor a bűnügyi technikus kollégájával odaértek a helyszínre, már két rendőr ott volt. Elkezdték a tanúk kihallgatását. Nem sokkal később az egyik nővér azzal jött ki az otthonból, hogy a támadó telefonált nekik. Azzal fenyegetőzött, hogy felakasztja magát, mert nem tudja elviselni, hogy miatta fog meghalni az igazgató. A rendőrök óvatosan indultak el a férfihez, mert ismerték az előéletét. Tudták, hogy büntetett előéletű és bokszoló volt korábban. Az óvatosságuk nem volt megalapozatlan, mégis besétáltak a férfi csapdájába. Amikor odaértek, szétváltak. Két rendőr előröl ment, Horváth Tibor százados pedig a társával a másik irányból, kicsit lemaradva.

Én is kiszálltam a gépkocsiból és az udvar irányából, a kerítés mellett a kollégák felé tartottam, amikor megláttam a férfit a verandán. Fedezékben, egy puskával a kezében várt a rendőrökre. A kollégák nem láthatták, mert takarásban volt. Elkiáltottam magam: vigyázz, fegyver van nála! Ekkor az egyik körzeti megbízott felém fordult, és abban a pillanatban eldördült a lövés" – mondta Horváth Tibor a Police.hu-nak.

Ez a lövés célt tévesztett, de egyből jött a következő, amely már a véséjénel eltalálta az egyik rendőrt. Horváth Tibor rálőtt a férfira. Ezzel el tudta terelni a figyelmét, amíg a kollégáját biztonságba vitték. Amíg ők mentőt és erősítést hívtak, a férfi beszaladt a házba. A mentők a tűzvonalba hajtottak, a férfi pedig az egyik ablakon keresztül a mentőautóra is rálőtt.

Miközben a sérült rendőrt próbálták a mentőautóba tenni, a férfi folyamatosan lőtte őket, az egyik mentőst a vállán el is találta. Végül sikerült a rendőrrel együtt elhajtaniuk.

Az ott maradt három rendőr biztonságba húzódott, majd Horváth Tibor beszállt a rendőrautóba, és az utca végén leparkolt keresztbe, hogy lezárja az utat. A férfi őt sem kímélte.

Körülbelül 50-60 métert haladtam, miközben folyamatosan tüzelt. Később kiderült, hogy 68 lövést kapott a gépkocsi úgy, hogy én is benne ültem. A másik szolgálati autóra 18 lövést adott le" – mondta a rendőr.

A rendőrö bemenekültek az egyik közeli házba, onnan tartották szemmel a férfit. Ekkor már az emberek indultak volna munkába, a gyerekek iskolába. Figyelni kellett, hogy ne lépjenek ki az otthonaikból. Közben megérkezett az erősítés és a TEK-es is Budapestről. Egy túsztárgyalót is küldtek. Amikor a férfi meglátta, hogy közelít a háza felé, rálőtt, így ő is visszavonult. A TEK-esek ekkor be akartak hatolni a házba, hogy elfogják a férfit, de két lövést hallottak.

Pár másodperccel később egy zokogó, idős asszony lépett ki az épületből azzal a hírrel, hogy vége, a férfi lelőtte magát.

A támadó édesanyja volt az. A rendőrök addig nem is tudták, hogy a férfi a szüleit túszul ejtette a házban. Velük és magával is végezni akart, de már nem volt annyi lőszere, úgyhogy egyedül magát lőtte fejbe. Amikor a kommandósok behatoltak a házba, még élt. Kórházba vitték, ahol később belehalt a sérüléseibe. A meglőtt rendőrnek ugyan hónapokba telt, de végül sikerült felépülnie a sérüléséből.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!