Idén nyáron is megtartották a Kurdy Gym nyári edzőtáborát Balatonszemesen, melyen most is szép számmal vettek részt a thai box harcosok. Szinte hagyománnyá vált már a tábor utolsó napján megrendezett össznépi sparring parti, amin az elmúlt években több száz versenyző és hobbista próbálhatta ki magát. Az idei tábor azonban igazi újdonságokat hozott, ugyanis az elmúlt évek szokását megtörve a 2023-as edzőtábor utolsó napját az I. Muaythai Balaton Kupa zárta le.