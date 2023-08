A szervezők pénteki közleménye szerint az államalapítás ünnepén a Csárdafesztivál, a Panorama Classical, a Hősök útja, a Vigadó Piano és a Road Movie Live mellett a Varázsliget, a Szabadrét Fesztivál, a Divat & Design Fesztivál, valamint az Aranyvonat-kiállítás is várja a közönséget.

A Vörösmarty téren rendezik meg a Csárdafesztivált, amelyen hét csárda csaknem 150 féle ételt kínál.

Az étlapokon csángópecsenye, erdei gombás gemenci szarvaspörkölt, hargitai flekken és borókabogyós-áfonyás marhapörkölt is szerepel, de részei a kínálatnak az 1500 forintos egytálételek is a csülöktől a gulyáson át a magyaros kolbászig - emelik ki a közleményben, amely szerint minden nap színpadi programok - nóta, cigányzene, népzenei- és néptánc-előadások - is várják a látogatókat. A fellépők között lesz Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, Szalonna és Bandája, a Gajdos zenekar és a Duna Művészegyüttes is.

A Vigadó Piano elnevezésű rendezvényen kora délutántól estébe nyúlóan zongoraszó tölti be a Vigadó előtti teret: francia sanzon, Edith Piaf, Frank Sinatra és Tony Benett klasszikusai, bossa nova, amerikai bárzene, Charlie, Demjén Ferenc és más magyar popzenei előadók slágerei, filmzenék és latin dallamok lesznek hallhatók.

Elhangzanak Nádas Gábor és Gábor S. Pál szerzeményei, valamint Stevie Wonder-, Whitney Houston-, George Benson-, George Michae-l, Lionel Richie- és Sting-dalok is.

A Varázsliget a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen várja a gyerekeket, akik az Egyszervolt Mesezenekar élő zenés koncertjén Süsü, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász óriásbábjával is találkozhatnak.

Mesekiállítás, cirkuszi játszóház és artisták gondoskodnak a legkisebbek szórakoztatásáról.

Emellett herceg- és hercegnőképző program, valamint a Tűzmadarak csoport produkciója is szerepel a kínálatban.

Látható lesz a Tintaló Társulat mini bábszínháza, a Varázsliget időkapszulájával a látogatók üzenetet is küldhetnek a jövőbe. A Magyar Honvédség kitelepülésén a katonai járművek és fegyverek technikai bemutatója mellett kipróbálható egy repülőgép-szimulátor és a lézerlövészet is.

Hét sorsfordító döntés históriája, hét magyar hős, hét hősies tettének története elevenedik meg az elmúlt ezer évből a Hősök útja programsorozatban a budai Várban a Tóth Árpád sétányon. Augusztus 19-én és 20-án csaknem 150 szereplő 10-15 perces jelenetei teszik átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait. A látogatók emellett történelmi alakok virtuális társaságában készített fotókkal örökíthetik meg az ünnepi pillanatokat.

A Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében rendezett Panorama Classical koncertsorozaton fellép a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Zenekara, valamint az Óbudai Danubia zenekar és formációi. A műsoron szerepelnek Nino Rota és Ennio Morricone filmzenéi, Art Blakey kompozíciók és Liszt Ferenc passiója, a Via crucis is. A látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a hangszerekkel és a hangszerkészítés fortélyaival.

Az Alkotmány utcában a Szent Korona és a jogar, valamint a Szent Jobb élethű másolatával idén is megtekinthető az Aranyvonat. Mellette látható a Városok sétánya, ahol 346 magyar város zászlajának sorfala között haladhat el a látogató. Bárki megkeresheti városának lobogóját, amellyel úgy fotózkodhat, hogy az Országház adja a hátteret.

A Millenáris parkban a Divat & Design Fesztiválon a látogatók számos kézműves foglalkozáson, fenntarthatósági programon, figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt magyar tervezők társaságában. A programokon megismerkedhetnek a hazai divat- és formatervezőkkel.

Az Erzsébet téren piknikhangulat várja a látogatókat kora délutántól estig. A Szabadrét Fesztivál elektronikus és élő zenét kínál: hazai fellépők, 360 fokos fotózás, silent disco, tűzzsonglőrök és festőprogram várja a közönséget.

A Műegyetem rakparton augusztus 19. és 20. között népszerű magyar zenekarok a Road Movie Live programsorozat keretében, a VOLT FILM felkérésére írt dalaikat adják elő, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu, vagy egy utca, egy épület ihletett. A fellépők között van Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, a Lord és a Tankcsapda. A koncertek között a művészekkel készült, a helyszínekhez való kötődésüket bemutató riportfilmek részletei láthatók.

A Szent István-napi rendezvény alkalmával a város számos helyszínén felállított SZIN pontokon fixáras sör, üdítő és étel is várja az ünneplőket.

További információ a programokról ide kattintva érhető el.