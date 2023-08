A P. Mobil zenekar megrendült tagjai a koncertet kegyeleti okból nem tartották meg. A fellépést az estet záró ABS zenekar is lemondta - írta meg a BAON.

Az esetről Szöllősi Rafael, mint a főszervező Hartaért Alapítvány elnöke adott tájékoztatást:

„Péntek este 20:30 órától már folyamatosan áramlott a tömeg a hartai Duna-partra, a P. Mobil koncertje a várakozásunknak megfelelően vonzotta a látogatókat. A zenekar ekkor már javában rendezte be a színpadot, és 21 óra körül már közel minden adott volt ahhoz, hogy a zenészek a behangolást követően a húrok közé csapjanak. Sajnos nem ez történt, miközben a szervező kollégáim a 900 fős létszámkorlát miatt éppen kitették a „Rendezvény megtelt" táblát a fahíd sportpálya felőli feljárójánál, azt a hírt kaptam: munka közben rosszul lett a színpadot berendező, illetve a hangosításért felelős hangtechnikus. Mire oda értem, már az egészségügyi személyzet megkezdte a defibrillátoros újraélesztést. Egyéb beavatkozások is történtek, de sajnos hiába küzdöttek a 74 éves férfi életéért úgy 35-40 percig, ő a helyszínen elhunyt. Az eset mindenkit nagyon megrendített, így természetesen elfogadtuk a P. Mobil döntését, hogy a koncertet kegyeleti és technikai okból is lemondják. A P. Mobilt az ABS zenekar váltotta volna a színpadon, de mivel őket is sokkolta az eset, nem vállalták a fellépést."

A P.Mobil együttes hivatalos közleménye is megosztott a tragikus esettel kapcsolatban, amelyben többek között az alábbi sorokat írták:

A pénteki Hartai koncertünk kezdése előtt Goletz Géza technikusunk az orgona mellett összeesett és meghalt. Ötven percnyi sikertelen újraélesztési kísérlet után halottnak nyilvánították. Géza 40 éven keresztül, teljes szívvel volt a mi emberünk. Köszönjük Géza!