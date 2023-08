Pénteken az Imagine Dragons koncert után kifelé menet hatalmas, kaotikus sor alakult ki a Sziget Fesztiválon, mivel a K-híd műszaki állapota nem tette lehetővé a normális kijutást. A hídat kordonokkal zárták el és mindössze három résen engedték távozni a fesztivál területéről az embereket. Mint mondták a szervezők, azért folyamodtak ehhez a megoldáshoz, mert ezt követelték a biztonsági okok, továbbá a híd rossz állapota miatt meg akarták akadályozni a túlterhelést.

"A K-híd mindenki által ismert állapota miatt csak a BKK Közúttal és a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett biztonsági protokoll szerint lehet a gyalogosforgalmat a hídra engedni, emiatt a kijutás ideje megnőtt, adott esetben 1-1,5 óráig is tartott" – nyilatkozták utólag a szervezők.

A Telex a kialakult helyzetre egy olyan cikket közölt amelyben riogatták az olvasókat és gyakorlatilag Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatójának rótták fel a kialakult helyzetet.

Mindössze fölösleges hangulatkeltés a Telex riogatása

Demeter Szilárd egy levélben - amit a Madiner szerzett meg - reagált a a Telex cikkében felhozott vádakra.

A jelenleg érvényes szerződésünk alapján amennyiben vis maior helyzet alakulna ki a fesztiválon, úgy a hivatásos rendőri, valamint a rendezvény biztosításában résztvevő egyéb szervekkel szoros együttműködésben a „H"-hidat gyalogos közlekedésre is használhatják, ezt ma írásban ismét megerősítettük.

– írta levelében Demeter Szilárd.

„Megköszönném, ha a Telex újságírói – a hallgattassék meg a másik fél is elve alapján – esetleg minket is megkérdeznének a rólunk (is) írandó cikkek kapcsán, így megelőzhető lenne a fölösleges hangulatkeltés a konfliktus."

Már persze ha a Telex újságírói tevékenységet kíván folytatni, és nem politikát csinálna.Utóbbit is lehet, láttunk már ilyent, csak akkor ne nevezzék magukat független médiumnak" – tette hozzá a főigazgató.

Évek óta tudnak a problémáról Karácsonyék

Az óbudai K-híd állapota egyre romlik, és aggodalomra ad okot, meddig üzemeltethető biztonságosan. Bár a jelenlegi állapota egyre aggasztóbb, a Fővárosi Önkormányzat azt állítja, hogy a híd nincs rossz állapotban. Ennek ellentmond, hogy a BKK mégis döntött a híd forgalmának szűkítéséről, a Közúttal és a fővárosi önkormányzattal való egyeztetés után. 2022-ben még azt mondták, hogy a Budapest Közút mérnökei szerint a híd teherbírása megfelelő, és hangsúlyozták, hogy a látható felületi problémák nem veszélyeztetik a szerkezet integritását. Hát úgy tűnik, azóta megváltozott a véleményük. A helyiek, beleértve Óbuda korábbi polgármesterét, Bús Balázst, régóta szorgalmazzák a híd felújítását - írja a Metropol cikkében.

Megvolt minden, pénz, paripa, fegyver

Valójában 2021-ben lehetőség nyílt a K-híd lecserélésére, amikor a Budapest Fejlesztési Központ javaslata alapján a lebontott, de jó állapotú Déli vasúti híd darabjaiból egy új hidat állítottak volna az öreg K (és a H) híd helyére.

A kormány ajánlatát azonban a híd újjáépítésének támogatására pénzzel és erőforrásokkal, elutasította Óbuda baloldali vezetése.

Ezen fejlemények fényében Bús Balázs kiemelte, hogy a helyzet sürgős cselekvést követel a város vezetésétől. Akkor hangsúlyozta, hogy a Sziget Fesztivál szervezőivel kötött 10 éves megállapodás keretében évente mintegy 150 millió forint plusz forrást kapnak, amiből finanszírozható lenne a híd felújítása.

Meddig kell még várni?

A Metropol megjegyzi, hiába volt lehetőség a cserére, hiába vannak százmilliós pluszbevételek a fesztiválból, sem Karácsony Gergely, sem Óbuda baloldali vezetése nem tesz semmit. Ne felejtsük, hogy a Szigetre látogatók egy hétig használják csak ezt a hidat, de az itt élők egész évben biztonságosan szeretnének átmenni a Hajógyári-szigetre.