Karácsony Gergelyék ősszel tervezik elindítani a 2023-as politikai szezont, és ebből az alkalomból felsorakoztatják az amerikai támogatói klikkjük színe-javát. Erre lehet következtetni egy nemrég szétküldött meghívóból, amely a 2023-as Budapest Fórumra invitál. Önmagában nem is a konferencia az érdekes, hanem az, hogy kik is ennek a rendezvénynek a partnerei. A következő írásban bemutatásra kerül, hogy kik azok a nemzetközi – főleg amerikai – donorok, akik Karácsony Gergelyt támogatják, és akiket most a főpolgármester is nyíltan felvállalt.

A CEU egyik hírleveléből derült ki, hogy idén ősszel, október 11.-12. között rendezik meg Karácsonyék, pontosabban Budapest Főváros Önkormányzata, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete a 2023-as Budapest Fórumot. Amely a meghívó alapján a Fenntartható Demokráciák építéséről fog szólni. A főleg amerikai támogatók és budapesti adófizetők által finanszírozott rendezvény önmagában nem lenne izgalmas, ha konferencia partnerei között nem találnánk meg azokat a nagy amerikai baloldali donorszervezeteket, amelyek már feltűntek a külföldi kampányfinanszírozási botrányban, és amelyeket általában más államok belügyeit aktívan befolyásoló tevékenységgel szoktak illetni.

A Karácsony Gergely által is támogatott konferencia partnerlistája igazából egy beismerő nyilatkozattal egyenértékű, hiszen felsorakozik az össz es olyan amerikai szervezet, amellyel korábban igyekeztek tagadni mindennemű kapcsolatot.

Jól látható a rendezvény plakátján, hogy melyek azok az amerikai „mélyállaminak" is nevezett szervezetek, amelyek támogatják Karácsony Gergely rendezvényét:

NED - National Endowment for Democracy,

Friedrich Ebert Stiftung,

German Marshall Fund/German Marshall Fund of theUnited States

Heinrich Böll Stiftun,

Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda.

A tavalyi konferencia stratégiai partnerei között pedig felsorolták az alábbi szervezeteket:

Action for Democracy,

ERSTE Stiftung,

FES Vienna,

German Marshall Fund/German Marshall Fund of theUnited States,

Green European Foundation,

Heinrich Böll Stiftun,

North Atlantic Treaty Organization,

The Greens/EFA in the European Parliament.

A rendezvénynek három házigazdája van: Budapest Főváros Önkormányzata, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete.

A fenti listából is jól kivehető, hogy Karácsony Gergely mögött milyen erők állnak. Ha kicsit jobban utánamegyünk a támogatóknak akkor még baljósabb kép rajzolódik ki.

Nézzük az első támogatót, a NED-et:

A NED - National Endowment for Democracy, röviden NED. Ennek az amerikai szervezetnek a nevét a guruló dollárok, azaz a baloldal külföldi finanszírozása miatt kirobbant hazai botrányban ismerhette meg a magyar közvélemény. A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön – nyilvános közléseket idézve így írta le tömören a National Endowment for Democracy, vagyis a NED szerepét, létezésének célját a nemzetbiztonsági dokumentum. Meglepő módon a NED feltűnt a külföldi kampánypénzek vizsgáló ügyben is - írja a Tűzfalcsoport.

A NED-et 1983-ban alapították az Egyesült Államokban, fő célja a demokratikus folyamatok támogatása volt a világ országaiban. Nemzetközi vonalon a NED részese volt a 2006-os fehérorosz ellenzéki elnökjelölt kampányának, a 2011-es „arab tavasz" során ellenzéki pártokat támogatott, nagyobb összeggel támogatta az ujgur csoportokat Kínában, valamint 2019-ben hongkongi civil alapítványokat is finanszírozott. Amerikai elemzők szerint a NED programjai a 2020-as évtől kezdve kevésbé agresszív célokat követnek. Éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, az USA Külügyminisztériumának az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) fejezetében szerepel, és civil szervezetként kongresszusi felügyelet alatt áll. 2019-ben a NED 135 millió dollárból gazdálkodott, amely összeg teljes egészében az Egyesült Államok kormányzati szerveitől származott.

Tehát, a NED-en keresztül Karácsony Gergelyék rendezvénye valamilyen formában lényegében amerikai központi költségvetési támogatásba részesül. Érdekességként még érdemes azt megjegyezni, hogy a választási kampányban Gulyás Márton YouTube-csatornájának választási roadshowját is ők finanszírozták. 98 ezer dollárnyi adományba került, amely a fent már említett National Endowment For Democracy nevű szervezettől érkezett.

A másik híres amerikai szervezet a „German Marshall Fund/German Marshall Fund of the United States".

A German Marshall Fund of the United States alapítását 1972-ben jelentette be Willy Brandt volt NSZK-államfő a Harvard Egyetemen, a második világháború utáni újraépítést segítő amerikai program, a Marshall-segély elindulásának huszonötödik évfordulóján. A washingtoni központú, de berlini, belgrádi és bukaresti irodával is bíró szervezet célja eljuttatni azt az üzenetet, hogy az Egyesült Államok és Európa „együtt erősebb", ezért támogatnak „demokráciapárti, emberi jogokat védő civil" és egyéb kezdeményezéseket.

A German Marshall Fund donorlistáján ott szerepel az Európai Unió több intézménye, svéd hivatalok, amerikai nagykövetségek, techcégek, segély-, fejlesztési alapok mellett Soros György alapítványa is.

Legnagyobb támogatója ennek a szervezetnek is az USAID, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége.

Ez az az ügynökség, amely csak a tavalyi évben összesen 1,2 milliárd forinttal támogatott Soroshoz és a baloldalhoz köthető NGO-kat, szervezeteket. A USAID évek óta direkt politikai tevékenységet folytat világszerte, így a térségünkben és Magyarországon is.

Színes forradalmak és egy újabb tengerentúli szál

Nem másban, mint az egyik legrangosabb amerikai – mellesleg liberális – külpolitikai folyóiratban, a ForeignPolicy-ben írták meg, hogy az USA Fejlesztési Ügynöksége, az USAID a CIA előörse. Kuba példáját hozza fel a cikk az állítás bizonyítására, és leírják, hogy az Egyesült Államok kormánya egy közösségi média platformot indított el Kubában, abban a reményben, hogy létrehoz egy Twitter-szerű szolgáltatást, amely elindítja a "kubai tavaszt", és potenciálisan hozzájárulhat a sziget kommunista rendszerének összeomlásához. Az egész projektet pedig az USAID finanszírozta. Samantha Power a szervezet igazgatója nemrég járt Magyarországon, és a 444 volt az egyik leglelkesebb szócsöve a szervezetnek. Akkor így keretezték az igazgató látogatását:

A soron következő budapesti rendezvény is a támogatói kör szellemiségével megegyező tematikát érint. Így szó lesz a „fenntartható demokráciákról", vagy a transzatlanti szövetség jövőjéről. De Ukrajna újjáépítéséről, dezinformációról, médiaműveltségről, a tényellenőrzésről, az energiaválságról és az energiafüggetlenségről is beszélnek majd. Tehát szinte minden olyan téma felmerül, amelyben az USA most érdekelt. Érdekes módon az orosz befolyás a programpontok között az utolsó helyen jelenik csak meg, ám előtérbe kerül idén Kína katonai fenyegetése. Jól látható ebből is, hogy Karácsonyék Budapest Fórum néven valójában amerikai agendát képviselő konferenciát szerveznek, amerikai pénzen. Hiszen Kína Magyarországot sem katonailag, sem gazdaságilag nem fenyegeti, ellentétben az USA-val.

A konferencia partnerlistája pedig egyértelműen elárulja, hogy milyen érdekcsoportok dolgoznak Karácsony Gergely mögött.